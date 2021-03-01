Advertisements
صاحب مهرجان "أخواتي" النسخة الجاهلية يكشف عن كواليس تصوير الكليب
الإثنين 01/مارس/2021 - 11:09 م
الفجر الفني
Advertisements
أكد أمير عبد الواحد، صاحب فكرة مهرجان "خلاني خلاني"، أن فكرة المهرجان جاءت من خلال فكرة سابقة تخص دبلاج الأفلام باللغة العربية الفصحي، حيث إنه تم تجديد الفكرة والدخول في دبلاج الأغاني، وتم تحويل أغنية "أخواتي" للشعر الجاهلي.
وأضاف "عبد الواحد"، خلال مداخلة عبر "سكايب" ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أنه تم إدماج بعض السمات الخاصة بالشعر الجاهلي في الأغنية، موضحًا أن الأغنية احتاجت عمل لكي تخرج بهذا الشكل النهائي لـ3 ساعات فقط، مؤكدًا أن هناك مشروع خاصة بهم لتحويل الأغاني الشعبية إلى أغاني فصحى بشكل ساخر.
وأوضح أن هناك بعد من العمل هو ترفيهي، حيث إنه تم الاعتماد على الفصحى للترفية وأنها تتسع لألوان مختلفة، مؤكدًا أن بعد الصدى الذي حققته الأغنية سيكون هناك الكثير من الأغاني، متابعًا: "سمعتها شغالة في توك توك وفرقة المجانيق ستستمر".
Advertisements