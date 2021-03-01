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نجم الزمالك يُحدد شرطه الوحيد لتجديد عقده مع الأبيض

الإثنين 01/مارس/2021 - 11:12 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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حدد أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، طلباته المالية أمام لجنة الكرة بالقلعة البيضاء، من أجل تمديد عقده لمدة موسمين إضافيين، خلال الفترة المقبلة.

وكشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن أحمد سيد زيزو طلب الحصول على راتب سنوي يبلغ 15 مليون جنيه، من أجل تمديد عقده لمدة موسمين، والتراجع عن فكرة الاحتراف فى الخليج.

ومن المقرر أن ينتهي عقد أحمد سيد زيزو مع نادي الزمالك في صيف عام 2022، ويرغب النادي الأبيض في تمديد عقده.

ويسعي أشرف قاسم رئيس لجنة الكرة بنادي الزمالك، جاهدًا مع زيزو خلال الفترة الماضية، من أجل التخلي عن فكرة الاحتراف والاستمرار بين صفوف الفارس الأبيض، خلال الفترة المقبلة.

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