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موعد مباراة الزمالك ضد الترجي التونسي في بطولة دوري أبطال إفريقيا

الإثنين 01/مارس/2021 - 11:17 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، مواجهة نارية ضد فريق الترجي التونسي في قمة عربية بالجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا في نسختها الجارية 2020 – 2021.

وستقام مباراة الزمالك مع الترجي التونسي في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، يوم السبت الموافق السادس من مارس المقبل، على الملعب الأولمبي في "رادس" بتونس، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وفشل الزمالك في تحقيق أي فوز في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا حتى الآن، حيث حقق الفريق التعادل السلبي في مباراتين مع مولودية الجزائر وتونجيث السنغالي في الجولتين الأولى والثانية.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب المجموعة الرابعة برصيد نقطتين، متأخرًا بفارق الأهداف عن فريق مولودية الجزائر صاحب المركز الثاني، بينما يتصدر فريق الترجي التونسي الترتيب برصيد 4 نقاط، ويتذيل فريق تونجيث السنغالي الترتيب برصيد نقطة وحيدة.

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الكلمات المفتاحية

تونجيث الزمالك والترجي الزمالك الترجي

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