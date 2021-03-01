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نشرة حوادث "الفجر".. حقيقة تعدي قوة أمنية على سيدة بأكتوبر

الإثنين 01/مارس/2021 - 11:18 م
أرشيفية
أرشيفية
داليا عادل
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شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من يوم الأثنين العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:

شب حريق هائل منذ قليل مساء يوم الاثنين، في أحد الكبارى الحديثة تحت الانشاء بشارع 306 بصقر قريش بالمعادى، وسط تصاعد أعمدة النيران وألسنة اللهب.

تواصل الأجهزة الأمنية جهودها فى مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى صفحات فيسبوك، متضمنًا ادعاء سيدة بتعدي مأمور ورئيس مباحث وضباط قسم شرطة أول أكتوبر عليها وزوجها بالضرب، " التفاصيل الكاملة اضغط هنا"

قررت وزارة العدل إحالة مدير عام الإدارة القانونية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت إرتكابه مخالفات قانونية وإدارية جسيمة.

حجزت المحكمة الادارية العليا الطعن المقام من رئيس نادي الزمالك المعزول، على الحكم الصادر برفض طعنه على قرار حل مجلس إدارة نادى الزمالك من محكمة القضاء الإدارى، لجلسة 15 مارس الجاري للحكم.

حصلت بوابة "الفجر" على لقطات جديدة من شقة فيصل الت نشب بها حريق هائل أسفر عن مصرع طفلة سنتين فيما تم إنقاذ أشقائها الكبار.

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