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أسعار الذهب تعاود التراجع في نهاية التعاملات اليوم

الإثنين 01/مارس/2021 - 11:18 م
بوابة الفجر
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عاودت أسعار الذهب التراجع في نهاية تعاملات يوم الإثنين، مع مكاسب الأسهم والعملة الأمريكية.

وتلقى الذهب، الذي يعد أداة تحوط ضد التضخم، الدعم  خلال التعاملات مع إقرار مجلس النواب الأمريكي حزمة تحفيزية بقيمة 1.9 تريليون دولار، لكنها تنتظر موافقة مجلس الشيوخ.

لكن المكاسب القوية للأسهم الأمريكية خلال التداولات، مع هدوء مخاوف سوق السندات، ضغطت على المعدن الأصفر.

وفي بيانات اقتصادية، ارتفع النشاط الصناعي في الولايات المتحدة بأكثر من توقعات المحللين، كما زاد الإنفاق على البناء الأمريكي بنحو 1.7 بالمائة في يناير.

وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل بنحو 0.3 بالمائة إلى 1723 دولارا للأوقية.

وبحلول الساعة 6:45 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.5 بالمائة إلى 1725.44 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى 91.09.

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