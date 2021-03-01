ملخص مباراة الزمالك ووادي دجلة (0-0) في الدوري الممتاز





حقق فريق الزمالك تعادلاً بطعم الخسارة، أمام منافسه وادي دجلة، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد الأهلي، ضمن مواجهات الأسبوع الـ14 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.





تعادل الزمالك ودجلة





وانتزع فريق وادي دجلة نقطة ثمينة من نادي الزمالك متصدر مسابقة الدوري المصري الممتاز، إثر تعادل سلبي، فرضه على الفارس الأبيض الذي قدم أداءً سيئاً على المستوى الفردي والجماعي.





تشكيل الزمالك





استهل باتشيكو مدرب الزمالك اللقاء بتشكيل ضم محمود جنش في حراسة المرمى أمامه علاء وعبدالغني وفوح والوافد الجديد حمزة المثلوثي، وخط وسط قوامه طارق حامد وساسي وأوباما وعاشور أماهم بن شرقي وسيف الدين الجزيري.





الزمالك يفشل في فرض سيطرته





حاول الزمالك فرض سيطرته من بداية اللقاء وأهدر بن شرقي فرصة سهلة من انفراد ام بعبدالمنصف الذي تألق وأبعها عن مرماه بكل براعة، ليعود وادي دجلة للقاء ويبادل الزمالك الهجمات.





الزمالك وسط حصار دجلة





وباغت وادي دجلة الزمالك بأسلوبه في التنقل الجيد بالكرة والتدرج بها، حتى لاحت أكثر من فرصة للاعبي دجلة، ولكن تألق المثلوثي في واحدة، وأبعد علاء واحدة أخرى، ثم نزل عبدالله جمعة مكان إمام عاشور الذي غادر للإصابة.





نشاط الزمالك





زاد الزمالك من سرعة نقل الكرة والترج بها، وهدد مرمى عبدالمنصف المتألق، إلا أن الهجمات لم تكلل جميعها بالنجاح، لينهي حكم اللقاء الشوط الأول بنتيجة التعادل السلبي بين الفريقين.





ضغط الزمالك





حاول لاعبو الزمالك الضغط من المناطق الأمامية، مع بدء الشوط الثاني، إلا أن عدم الدقة في التمرير والاستلام والتسلم حال دون ذلك، ليكتسب دجلة الثقة ويصبح ندا قويا للزمالك.





عبداالله جمعة يصدم الزمالك





ووجه عبدالله جمعة صدمة كبيرة لفريق الزمالك وجمهوره، عندما احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء على فريق وادي دجلة، ليتصدى لتنفيذها اللاعب ويهدرها في يد محمد عبدالمنصف رجل المباراة، وتنتهي المباراة بالتعادل.





ترتيب الزمالك





ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري بعدما لعب 13 جولة حقق خلالها الفوز في 9 لقاءات وخسر في واحدة وتعادل في 3 ليصل عند النقطة 30، بينما يأتي الأهلي في المرتبة الثانية برصيد 24 نقطة من 10 لقاءات تعادل خلالها في 3 لقاءات وفاز في 7 ولم يتعرض لأية خسارة.



