Advertisements

ملخص مباراة الزمالك ووادي دجلة (0-0) في الدوري الممتاز

الإثنين 01/مارس/2021 - 11:16 م
الزمالك
الزمالك
Advertisements

حقق فريق الزمالك تعادلاً بطعم الخسارة، أمام منافسه وادي دجلة، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد الأهلي، ضمن مواجهات الأسبوع الـ14 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تعادل الزمالك ودجلة

وانتزع فريق وادي دجلة نقطة ثمينة من نادي الزمالك متصدر مسابقة الدوري المصري الممتاز، إثر تعادل سلبي، فرضه على الفارس الأبيض الذي قدم أداءً سيئاً على المستوى الفردي والجماعي.

تشكيل الزمالك

استهل باتشيكو مدرب الزمالك اللقاء بتشكيل ضم محمود جنش في حراسة المرمى أمامه علاء وعبدالغني وفوح والوافد الجديد حمزة المثلوثي، وخط وسط قوامه طارق حامد وساسي وأوباما وعاشور أماهم بن شرقي وسيف الدين الجزيري.

الزمالك يفشل في فرض سيطرته

حاول الزمالك فرض سيطرته من بداية اللقاء وأهدر بن شرقي فرصة سهلة من انفراد ام بعبدالمنصف الذي تألق وأبعها عن مرماه بكل براعة، ليعود وادي دجلة للقاء ويبادل الزمالك الهجمات.

الزمالك وسط حصار دجلة

وباغت وادي دجلة الزمالك بأسلوبه في التنقل الجيد بالكرة والتدرج بها، حتى لاحت أكثر من فرصة للاعبي دجلة، ولكن تألق المثلوثي في واحدة، وأبعد علاء واحدة أخرى، ثم نزل عبدالله جمعة مكان إمام عاشور الذي غادر للإصابة.

نشاط الزمالك

زاد الزمالك من سرعة نقل الكرة والترج بها، وهدد مرمى عبدالمنصف المتألق، إلا أن الهجمات لم تكلل جميعها بالنجاح، لينهي حكم اللقاء الشوط الأول بنتيجة التعادل السلبي بين الفريقين.

ضغط الزمالك

حاول لاعبو الزمالك الضغط من المناطق الأمامية، مع بدء الشوط الثاني، إلا أن عدم الدقة في التمرير والاستلام والتسلم حال دون ذلك، ليكتسب دجلة الثقة ويصبح ندا قويا للزمالك.

عبداالله جمعة يصدم الزمالك

ووجه عبدالله جمعة صدمة كبيرة لفريق الزمالك وجمهوره، عندما احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء على فريق وادي دجلة، ليتصدى لتنفيذها اللاعب ويهدرها في يد محمد عبدالمنصف رجل المباراة، وتنتهي المباراة بالتعادل.

ترتيب الزمالك 

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري بعدما لعب 13 جولة حقق خلالها الفوز في 9 لقاءات وخسر في واحدة وتعادل في 3  ليصل عند النقطة 30، بينما يأتي الأهلي في المرتبة الثانية برصيد 24 نقطة من 10 لقاءات تعادل خلالها في 3 لقاءات وفاز في 7 ولم يتعرض لأية خسارة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نادي الزمالك مباراة الزمالك فريق الزمالك تعادل الزمال الزمالك ووادي دجلة الزمالك ودجلة الزمالك

أخبار تهمك

خاص - شوقي غريب يُحدد الثلاثي الكبار فى الأولمبياد ومحمد صلاح على رأسهم

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل - تصرف ناري من جماهير الزمالك تجاه اللاعبين بعد التعادل أمام وادي دجلة

منذ ساعتين و 17 دقيقة

أحمد بلال يسخر من نجم الزمالك بعد التعادل مع دجلة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. دعوى مستعجلة أمام القضاء الإداري للطعن على ترشح ضياء رشوان نقيبًا للصحفيين

منذ حوالي 4 ساعات

وزير العدل يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن قانون الشهر العقاري

منذ حوالي 3 ساعات

ميدو: عبدالحميد بسيوني أخطأ وموسيماني ذكي

منذ حوالي 19 ساعة

بيريز يزف بشرى سارة لنجوم ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تعرف على سبب وفاة الفنانة أحلام الجريتلي

منذ يوم

عاجل.. حريق هائل بأحد الكبارى بصقر قريش في المعادى (صور)

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل مثيرة في القضية التي هزت عرش نادي برشلونة

منذ ساعة و 27 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مستقبل وطن يتقدم بشكوى ضد إبراهيم عيسى

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يسعي بقوة لحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الزمالك يُحدد شرطه الوحيد لتجديد عقده مع الأبيض

منذ ساعة الا ربع

مدرب مفاجيء مرشح لقيادة برشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - إصابة نجم الزمالك في مباراة وادي دجلة

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

بعد مباراة وادي دجلة ضد الأهلي.. تعرف على ترتيب الدوري المصري الممتاز

الزمالك يتعثر أمام دجلة ويمنح فرصة ذهبية للأهلي

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد تعادل الزمالك مع وادي دجلة

فرجاني ساسي.. من شائعات رحيله لخروجه الصادم من ملعب مباراة الزمالك ودجلة

الزمالك يسقط في فخ التعادل السلبي أمام وادي دجلة بالدوري

الزمالك ينتزع فوزا مثيرا من إنبي في الدوري

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:58 م

وزير العدل يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن قانون الشهر العقاري

عاجل - إصابة نجم الزمالك في مباراة وادي دجلة

08:11 م

عاجل.. دعوى مستعجلة أمام القضاء الإداري للطعن على ترشح ضياء رشوان نقيبًا للصحفيين

08:26 م

مدرب مفاجيء مرشح لقيادة برشلونة

11:30 م

عاجل.. حريق هائل بأحد الكبارى بصقر قريش في المعادى (صور)

06:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات