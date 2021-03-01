انفوجراف انفوجراف Advertisements 8 مصطلحات تم حذفها من "المضبطة" منذ انعقاد الفصل التشريعي لبرلمان 2021 الإثنين 01/مارس/2021 - 11:07 م Advertisements 8 مصطلحات تم حذفها من "المضبطة" منذ انعقاد الفصل التشريعي لبرلمان 2021 أخبار تهمك نجم الزمالك يُحدد شرطه الوحيد لتجديد عقده مع الأبيض منذ ساعة الا ربع بيريز يزف بشرى سارة لنجوم ريال مدريد منذ حوالي 4 ساعات عاجل.. حريق هائل بأحد الكبارى بصقر قريش في المعادى (صور) منذ حوالي 5 ساعات ميدو: عبدالحميد بسيوني أخطأ وموسيماني ذكي منذ حوالي 19 ساعة عاجل.. تعرف على سبب وفاة الفنانة أحلام الجريتلي منذ يوم عاجل.. مستقبل وطن يتقدم بشكوى ضد إبراهيم عيسى منذ حوالي 9 ساعات مدرب مفاجيء مرشح لقيادة برشلونة منذ نصف ساعة وزير العدل يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن قانون الشهر العقاري منذ حوالي 3 ساعات بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد منذ حوالي 9 ساعات عاجل.. دعوى مستعجلة أمام القضاء الإداري للطعن على ترشح ضياء رشوان نقيبًا للصحفيين منذ حوالي 4 ساعات تفاصيل مثيرة في القضية التي هزت عرش نادي برشلونة منذ ساعة و نصف عاجل - تصرف ناري من جماهير الزمالك تجاه اللاعبين بعد التعادل أمام وادي دجلة منذ ساعتين و 19 دقيقة عاجل - إصابة نجم الزمالك في مباراة وادي دجلة منذ حوالي 4 ساعات الأهلي يسعي بقوة لحسم هذه الصفقة منذ حوالي 5 ساعات أحمد بلال يسخر من نجم الزمالك بعد التعادل مع دجلة منذ أقل من ساعتين خاص - شوقي غريب يُحدد الثلاثي الكبار فى الأولمبياد ومحمد صلاح على رأسهم منذ ساعتين و 19 دقيقة Advertisements