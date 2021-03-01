مدرب مفاجيء مرشح لقيادة برشلونة

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أنه في حالة فوز خوان لابورتا في انتخابات برشلونة الإسباني فإنه يخطط للتعاقد مع مدير الفني من أجل قيادة الفريق الكتالوني بدلاً من الهولندي رونالد كومان.





وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن لابورتا يرغب في التعاقد مع الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لآرسنال الإنجليزي حتى يكون مدرب برشلونة الجديد في الموسم المقبل.





وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن لابورتا يتابع العمل الذي يقوم به أرتيتا مع آرسنال ومعجب به على الرغم من أن النتائج لم تكن جيدة في كثير من الأحيان في مباريات الجانرز.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن أرتيتا لعب وهو صغير في صفوف برشلونة قبل أن يخوض تجارب كثيرة في مشواره كلاعب مع باريس سان جيرمان الفرنسي وريال سوسيداد الإسباني وجلاسكو رينجرز الاسكتلندي وإيفرتون وآرسنال الإنجليزيين.



