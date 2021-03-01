مفاجأة.. نجم الأهلي يطلب الرحيل

كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن المالي أليو ديانج لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، يرغب في الرحيل عن الفريق خلال الفترة المقبلة.





جاء سبب رغبة رحيل ديانج عن المارد الأحمر، تلقيه عرضًا جديدًا من أحد أندية الدورى الإسبانى للانتقال إليه بداية من الموسم المقبل.





وأكد المصدر، أن ديانج أبلغ المسؤولين على الكرة، برغبته في خوض تجربة الاحتراف الخارجى نهاية الموسم الجارى، خصوصًا أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لا يعتمد عليه بشكل أساسي في المباريات.





وأشار المصدر، أن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، أعطى الضوء الأخضر لأمير توفيق، مدير التعاقدات، من أجل التفاوض على رحيل اللاعب في حالة تلقيه عرضًا رسميًا يتناسب مع النادي.





وحقق الأهلي فوزًا مهمًا على نظيره طلائع الجيش، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.



