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جوارديولا يؤكد رحيل نجم مانشستر سيتي إلى برشلونة

الإثنين 01/مارس/2021 - 11:59 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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صرح الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي أن نجم دفاع الفريق الإسباني الشاب إريك جارسيا سينتقل إلى برشلونة الإسباني عقب نهاية الموسم الحالي.

وأكد موقع توتو ميركاتو الإيطالي أن جارسيا سينتقل إلى برشلونة في صفقة إنتقال حر عقب نهاية عقده مع مانشستر سيتي وسيوقع على عقد حتى صيف عام 2026.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن إريك جارسيا تخرج من أكاديمية برشلونة ورحل إلى مانشستر سيتي في 2017 وخاض مع المان سيتي 32 مباراة في جميع البطولات.

وقال جوارديولا في تصريحات نقلها الموقع الإيطالي:" أعتقد أن إريك جارسيا سيلعب في برشلونة في الموسم المقبل, البارسا لا يضم لاعبين عشوائيين، بل يأخذونه لأنه لاعب كبير."

واختتم جوارديولا تصريحاته قائلا:"لم أتمكن من استدعاء جارسيا للمباريات، هذا يكسر قلبي، إنه لا يستحق ذلك."

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مانشستر سيتي جوارديولا جارسيا برشلونة

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