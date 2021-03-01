الخارجية الأمريكية: سنتخذ إجراءات إضافية ضد قادة الحوثيين فى اليمن









أفاد المتحدث بإسم الخارجية الامريكية نيد برايس بأن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات إضافية ضد قادة الحوثيين فى اليمن، مؤكدا أن سلوك الميليشيات الحوثية لم يتغير لإحراز تقدم في تحقيق السلام.





وفى هذا الصدد، أكد المتحدث بإسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون ) جون كيربي على حق السعودية فى الدفاع عن نفسها، فى إشارة إلى الهجمات المتكررة لميليشيات الحوثيين التى تطال المدنيين فى المملكة.









وقال "كيربي" فى إفادة صحفية اليوم الاثنين: نجدد إلتزامنا بدعم السعودية كشريك استراتيجي، مؤكدا أن العلاقات العسكرية الأمريكية السعودية في تقدم.









وعلى صعيد، آخر أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أن سلاح الجو وجه ضربة مباشرة ضد موقع تابع لجماعة مسلحة مدعومة من إيران داخل سوريا.









وقال البنتاجون - في بيان صادر عن المتحدث باسمه جون كيربي، نقلته قناة "الحرة" الأمريكية الجمعة - إن الضربة الجوية الأمريكية "تمت بدقة عالية ضد تنظيمي كتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء المدعومين من طهران داخل الأراضي السورية".









وأضاف البيان أنه "بناء على توجيهات الرئيس جو بايدن، نفذت القوات الأمريكية ضربات جوية ضد البنى التحتية لتنظيمات مدعومة من إيران في شرق سوريا".