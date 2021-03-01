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حمادة صدقي يكشف كواليس مفاوضات الهلال السوداني معه

الإثنين 01/مارس/2021 - 11:31 م
بوابة الفجر
وكالات
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أكد المدير الفني السابق لفريق الإنتاج الحربي حمادة صدقي، على وجود اتفاق بينه وإدارة الهلال السوداني لتولي تدريب الفريق.

وقال صدقي اليوم الإثنين إن "اتصالات تمت مع إدارة الهلال السوداني، لكن هناك بعض الأمور التي يتم تسويتها في الوقت الحالي".

وأضاف أن شكوى النادي السوداني ضده في الاتحاد الدولي لكرة القدم، بعد رحيله عن تدريب الفريق في يناير من العام الماضي، من الأمور التي يجري تسويتها في الوقت الحالي، وذلك قبل توقيعه على عقود تدريب الفريق خلال الساعات المقبلة.

من جهة أخرى أعلن نادي الانتاج الحربي عن تعيين أحمد كشري كمدير فني للفريق خلفاً لحمادة صدقي.

ويتصدر الهلال ترتيب الدوري السوداني برصيد 25 نقطة بفارق الأهداف عن ملاحقه المريخ صاحب نفس الرصيد من النقاط.

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