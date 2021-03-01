هشام يكن: الزمالك أحبط جماهيره بتعادله أمام وادي دجلة.. وعبد المنصف نجم المباراة

حرص هشام يكن، نجم الزمالك السابق، التعليق على أداء الزمالك أمام وادي دجلة، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين الليلة، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال «يكن» في تصريحاته لـ « الفجر الرياضي »: "أداء الزمالك كان مخزيًا، كان مستحوذًا لكن بدون فاعلية، وافتقدنا شيكابالا كثيرًا في المباراة".

وأضاف: "عبد المنصف نجم المباراة، أنقذ فريقه من أهداف محققة لكن في النهاية وادي دجلة لعب المباراة بقدر إمكانياته".

واختتم: "الزمالك أحبط جماهيره بتعادله مع وادي دجلة، خاصة أنها ثالث مباراة مع أقل 3 فرق في الدوري".





وتعادل الزمالك مع وادي دجلة سلبيًا مساء اليوم الإثنين، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة للدوري الممتاز، وبهذه النتيجة ارتفع رصيده للنقطة الـ 30 متصدرًا جدول ترتيب البطولة.