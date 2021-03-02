بعد بيان "هيومن رايتس ووتش" عن قضية الفيرمونت.. رد ناري من عمرو أديب

قال الإعلامي عمرو أديب، تعليقا على تناول منظمة هيومن رايتس ووتش لقضية فتاة الفيرمونت: "سابوا المذابح والمجازر والمآسي والظلم.. واتكلموا عن قضية في مصر".





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن قضية الفيرمونت بشعة ولكن هناك قضايا مثلها في كثير من الدول، مضيفا أن النائب العام تحرك فورا في القضية، وتم القبض على المتهمين، والتحقيقات مستمرة.



