Advertisements
بعد بيان "هيومن رايتس ووتش" عن قضية الفيرمونت.. رد ناري من عمرو أديب
الثلاثاء 02/مارس/2021 - 01:34 ص
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الإعلامي عمرو أديب، تعليقا على تناول منظمة هيومن رايتس ووتش لقضية فتاة الفيرمونت: "سابوا المذابح والمجازر والمآسي والظلم.. واتكلموا عن قضية في مصر".
وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن قضية الفيرمونت بشعة ولكن هناك قضايا مثلها في كثير من الدول، مضيفا أن النائب العام تحرك فورا في القضية، وتم القبض على المتهمين، والتحقيقات مستمرة.
وأضاف الإعلامي أن بيان هيومن رايتس ووتش كله افتراءات وتجاوزات، والوضع ليس كما تم عرضه، متابعا: "هيومن رايتس ووتش مفيش وراها غير فتاة الفيرمونت".
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements