قفزة بمؤشرات البورصة الأمريكية في نهاية التعاملات

قفزت مؤشرات البورصة الأمريكية في ختام تعاملات اليوم الإثنين، ليصعد "داو جونز" بأكثر من 600 نقطة، مع التفاؤل بشأن حزمة التحفيز المالي، وتراجع مخاوف تسارع التضخم.





وأقر مجلس النواب الأمريكي حزمة تحفيزية بقيمة 1.9 تريليون دولار بأغلبية 219 صوتًا مقابل 212 صوتًا معارضاً، وأرسله إلى مجلس الشيوخ، في سيبل دعم الاقتصاد من تداعيات كورونا.





كما تلقت "ول ستريت" الدعم مع تراجع المخاوف بشأن عوائد السندات الأمريكية بعد أن فقدت أعلى مستوياتها في عام.





وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع النشاط الصناعي الأمريكي بأكثر من التوقعات، كما صعد الإنفاق على البناء في الولايات المتحدة بنحو 1.7 بالمائة.





وسجلت الأسهم الأمريكية خسائر أسبوعية مع المخاوف بشأن تسارع التضخم والتي أثارها الصعود القوي لعوائد السندات الحكومية.





وعند الختام، ارتفع مؤشر "داو جونز الصناعي بنحو 1.9 بالمائة، أو ما يعادل 603.1 نقطة، ليصل إلى 31535.5 نقطة.





كما صعد "ستاندرد آند بورز" بنسبة 2.4 بالمائة مسجلاً 3901.8 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنحو 3 بالمائة إلى 13588.8 نقطة.