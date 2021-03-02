Advertisements

الأمن يكثف جهوده للكشف عن سبب وفاة سيدة مسنة بالمنيا

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 07:21 ص
أرشيفية
أرشيفية
أحمد الخميسي
Advertisements
تكثف أجهزة الأمن بالمنيا من جهودها لكشف غموض وفاة سيدة مسنة بعد اشتعال النيران فيها في ظروف غامضة بإحدي قري مركز ملوي جنوب المحافظة.

كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا قد تلقي إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير إدارة البحث الجنائي بتلقيه إخطارا من مأمور مركز شرطة ملوي بورود بلاغ من الدكتور أسامة حسانين مدير مستشفي ملوي العام بوصول لويزة غالي فيلبس ناروز 90 سنه ومقيمة قرية دير البرشا التابعة لمركز ملوي جثة هامدة وبها حروق في مختلف أنحاء جسدها.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 1394 إداري مركز شرطة ملوي وتولت نيابة مركز ملوي بإشراف المستشار تامر مطيع المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا التحقيق في الواقعة وقررت تكليف المباحث بالتحريات لكشف غموض الواقعة.

وعلى جانب آخر دفن جثة طالب قطار ملوى أمرت نيابة ملوي، تحت إشراف المحامي العام لنيابات جنوب المنيا بدفن جثة طالب لقي مصرعه بعد أن صدمه قطار بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا وتم نقل جثته لمشرحة مستشفي ملوي العام.

كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، تلقى إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير إدارة البحث الجنائي بتلقيه إخطارا من مأمور مركز شرطة ملوي بورود بلاغ من الدكتور أسامة حسانين مدير مستشفي ملوي العام بوصول م. ف11 سنه طالب جثة هامدة.

تبين من تحريات مباحث المركز أن الطالب كان يعبر شريط السكة الحديد ولم ينتبه لأحد القطارات الذي تصادف قدومه فصدمه فلقي مصرعه في الحال وتم نقل جثته للمستشفي العام.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 673 إداري مركز شرطة ملوي وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة
مديرية الامن، مصرع طالب، السكة الحديد، اخبار المنيا، محافظة المنيا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وفاة سيدة مسنة بوابة الفجر المنيا الفجر

أخبار تهمك

برشلونة يرد على رحيل نجم مانشستر سيتي إلى برشلونة

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. الأزمات تضرب الأهلي قبل موقعة فيتا كلوب بدوري الأبطال

منذ حوالي 15 ساعة

بواسطة شيكابالا.. نجم الزمالك يتوسل للعودة إلى الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. دعوى مستعجلة أمام القضاء الإداري للطعن على ترشح ضياء رشوان نقيبًا للصحفيين

منذ حوالي 11 ساعة

ميدو يفضح قناة الزمالك ويكشف مفاجأة مدوية

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. وفاة إعلامي شهير بالتلفزيون المصري بسبب كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. حريق هائل بأحد الكبارى بصقر قريش في المعادى (صور)

منذ حوالي 13 ساعة

وزير العدل يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن قانون الشهر العقاري

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يسعي بقوة لحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - إصابة نجم الزمالك في مباراة وادي دجلة

منذ حوالي 11 ساعة

ميدو: عبدالحميد بسيوني أخطأ وموسيماني ذكي

منذ يوم

عاجل.. مستقبل وطن يتقدم بشكوى ضد إبراهيم عيسى

منذ حوالي 17 ساعة

بالفيديو.. السفير السعودي السابق يفجر مفاجأة بشأن الانتخابات بين مرسي وشفيق

منذ ساعة و نصف

حقيقة وجود تقلبات عنيفة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين وتكشف عن تفاصيل حالة الطقس

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

مصرع مدرسة صعقا بالكهرباء أثناء تجهيز الطعام بالمنيا

مصرع بائع شاي إثر سقوط جسم صلب فوق رأسه بالمنيا

ياسمين.. حكاية قتل فتاة بـ21 طعنة في المنيا.. والمتهم مجهول

"الفجر" تنشر التفاصيل الكاملة حول قضية قتل ياسمين ملوي بـ 21 طعنة

غرق شاب أثناء الاستحمام في مياه النيل بالمنيا

مصرع طالب طب بطريق الخطأ أثناء عبثه بسلاح ناري بالمنيا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:39 م

حقيقة وجود تقلبات عنيفة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين وتكشف عن تفاصيل حالة الطقس

بالفيديو.. السفير السعودي السابق يفجر مفاجأة بشأن الانتخابات بين مرسي وشفيق

06:02 ص

وزير العدل يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن قانون الشهر العقاري

08:58 م

عاجل - إصابة نجم الزمالك في مباراة وادي دجلة

08:11 م

عاجل.. وفاة إعلامي شهير بالتلفزيون المصري بسبب كورونا

12:36 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات