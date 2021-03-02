الأمن يكثف جهوده للكشف عن سبب وفاة سيدة مسنة بالمنيا

تكثف أجهزة الأمن بالمنيا من جهودها لكشف غموض وفاة سيدة مسنة بعد اشتعال النيران فيها في ظروف غامضة بإحدي قري مركز ملوي جنوب المحافظة.





كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا قد تلقي إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير إدارة البحث الجنائي بتلقيه إخطارا من مأمور مركز شرطة ملوي بورود بلاغ من الدكتور أسامة حسانين مدير مستشفي ملوي العام بوصول لويزة غالي فيلبس ناروز 90 سنه ومقيمة قرية دير البرشا التابعة لمركز ملوي جثة هامدة وبها حروق في مختلف أنحاء جسدها.





تحرر عن الواقعة المحضر رقم 1394 إداري مركز شرطة ملوي وتولت نيابة مركز ملوي بإشراف المستشار تامر مطيع المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا التحقيق في الواقعة وقررت تكليف المباحث بالتحريات لكشف غموض الواقعة.





وعلى جانب آخر دفن جثة طالب قطار ملوى أمرت نيابة ملوي، تحت إشراف المحامي العام لنيابات جنوب المنيا بدفن جثة طالب لقي مصرعه بعد أن صدمه قطار بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا وتم نقل جثته لمشرحة مستشفي ملوي العام.





كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، تلقى إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير إدارة البحث الجنائي بتلقيه إخطارا من مأمور مركز شرطة ملوي بورود بلاغ من الدكتور أسامة حسانين مدير مستشفي ملوي العام بوصول م. ف11 سنه طالب جثة هامدة.





تبين من تحريات مباحث المركز أن الطالب كان يعبر شريط السكة الحديد ولم ينتبه لأحد القطارات الذي تصادف قدومه فصدمه فلقي مصرعه في الحال وتم نقل جثته للمستشفي العام.





تحرر عن الواقعة المحضر رقم 673 إداري مركز شرطة ملوي وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة