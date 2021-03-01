حقيقة وجود تقلبات عنيفة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين وتكشف عن تفاصيل حالة الطقس

أعلنت الأرصاد الجوية، مساء اليوم، حالة الطقس غدا الثلاثاء الموافق 2 مارس، ووفق هيئة الأرصاد الجوية، فإن هناك تساقط أمطار خفيفة على بعض المناطق بداية من الثلاثاء وحتى آخر الأسبوع الجاري، كما تشهد بعض المحافظات نشاط للرياح واضطراب في حركة الملاحة البحرية، وتساقط للشبورة المائية.





حالة الطقس الثلاثاء 2 مارس حتى نهاية الأسبوع - درجات الحرارة المتوقعة





وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، التي نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فإن أمطار خفيفة وشبورة، تشهدها البلاد غدا الثلاثاء 2 مارس حتى نهاية الأسبوع







