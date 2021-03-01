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حقيقة وجود تقلبات عنيفة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين وتكشف عن تفاصيل حالة الطقس

الإثنين 01/مارس/2021 - 11:39 م
بوابة الفجر
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أعلنت الأرصاد الجوية، مساء اليوم، حالة الطقس غدا الثلاثاء الموافق 2 مارس، ووفق هيئة الأرصاد الجوية، فإن هناك تساقط أمطار خفيفة على بعض المناطق بداية من الثلاثاء وحتى آخر الأسبوع الجاري، كما تشهد بعض المحافظات نشاط للرياح واضطراب في حركة الملاحة البحرية، وتساقط للشبورة المائية.

حالة الطقس الثلاثاء 2 مارس حتى نهاية الأسبوع - درجات الحرارة المتوقعة

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، التي نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فإن أمطار خفيفة وشبورة، تشهدها البلاد غدا الثلاثاء 2 مارس حتى نهاية الأسبوع 


حقيقة وجود تقلبات عنيفة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين وتكشف عن تفاصيل حالة الطقس
حالة الطقس الثلاثاء 2 مارس حتى نهاية الأسبوع - درجات الحرارة المتوقعة

كما جاءت الظواهر الجوية المقررة الثلاثاء وأماكنها وفق ما يلي:
- أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وعلى فترات متقطعة وبنسبة 30%.
- نشاط للرياح على السواحل الشمالية الغربية.
- اضطراب الملاحة البحرية على غرب المتوسط وارتفاع الأمواج إلى 3 أمتار.
- شبورة مائية على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية بالقاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد.
أمطار خفيفة وشبورة.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء 2 مارس وحتى نهاية الأسبوع ودرجات الحرارة المتوقعة 3

كما جاءت حالة الطقس الثلاثاء 2 مارس  2021 وفق ما يلي: 
- طقس مائل للدفء عل القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية ونشاط الرياح علة السواحل الشمالية الغربية.
- طقس دافئ على جنوب سيناء ونشاط للرياح على خليج السويس.
- طقس مائل للدفء على شمال الصعيد.
- طقس دافئ على جنوب الصعيد.
- طقس شديد البرودة ليلاً على جميع أنحاء البلاد.

ونفى خبراء هيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، وجود أي تقلبات جوية عنيفة خلال الفترة المقبلة، مؤكدين أن انخفاض درجات الحرارة تنخفض بمعدلات طبيعية وحالة الطقس ستشهد تقلبات خفيفة لا تستدعي الارتباك والقلق، فضلًا عن تحذيرات مهمة للمواطنين بشأن عدم تخفيف ملابسهم لحين انتهاء أعياد الربيع واستقرار الأحوال الجوية بشكل نهائي.

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