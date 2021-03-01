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نبيلة عبيد تبكي على الهواء بسبب يوسف شعبان: ممثل محترم وعظيم

الإثنين 01/مارس/2021 - 11:44 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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قالت الفنانة نبيلة عبيد، إن الراحل يوسف شعبان شارك في أغلبية الأفلام التي شهدت انطلاقتها.

أضافت في مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON"، اليوم الاثنين": "كنت ببقى سعيدة لما يقولوا إن الدور ده ميعملهوش إلا يوسف شعبان، لأنه ممثل محترم وعظيم يقدر زملائه والعمل، وكان بيقف في البلاتوه زي التلميذ عشان ياخد التعليمات". 

تابعت عبيد: "يوسف شعبان كان بيحط وجهه في الأرض حتى آخر لحظة، وكنت سعيدة بآخر عمل مع بعض وهو فيلم كشف المستور، وقبلها قضية سميحة بدران وحارة برجوان واغتيال مدرسة، كان أكتر ممثل كنت ببقى سعيدة لما يترشح معايا في فيلم.

استكملت باكية: "في بدايتي، عملت معه بسوريا ولبنان وغيرهما، كان فنانا عظيم، كان صديق وأخ وسِر ليّ لو عاوزة أخد رأيه في حاجة، وكان بالنسبة لي حاجة كبيرة جدًا". 

عن آخر مرة كانا سيتحدثا فيها سويا، قالت: "كنت بصور المسلسل في لبنان، وكان هو وبنته في برنامج بالكويت، والبنت كلمتني عشان أدخل في مكالمة، لكني كنت في بلاتوه، ومحصلش نصيب".

يذكر أن برنامج "كلمة أخيرة" تقديم الإعلامية لميس الحديدي ويذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام التاسعة على شاشة "ON".

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