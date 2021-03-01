في اليوم العالمي للحماية المدنية.. تكريم والدتي الشهيدين ضياء فتحي وعمرو عبدالخالق

استضافت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، في اليوم العالمي للحماية المدنية، والدة الشهيد الرائد ضياء فتحي، ووالدة الشهيد عمرو عبدالخالق، ضابطي المفرقعات اللذان لم يفكران في شيء سوى إنقاذ حياة المئات من المواطنين، من العمليات الإرهابية إبان ثورة يناير، وضحى كلا منهما بحياته، ليرتسم إسمهما على قائمة شهداء وزارة الداخلية، الذين ضحوا بحياتهم فداء للوطن.





وكرم اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، والدتي الشهيدين، وتم منحهما شهادة تقدير ودرع شهداء الشرطة لكلا منهما.





وأعربت كلتاهما عن سعادتها بالتكريم، وتقدير وزارة الداخلية لأبنائها.





ويعد قطاع الحماية المدنية في مصر، من أقدم المرافق في الشرق الأوسط، وقدم الكثير منذ نشأته في تعزيز الأمن وحماية المنشآت والأرواح والممتلكات.





وتعتبر المنظمة الدولية للحماية المدنية أكبر كيان حكومي، يضم أجهزة الحماية المدنية على مستوى العالم، إضافة إلى أنها تضم في عضويتها عدد كبير من الدول العربية.



