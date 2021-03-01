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"الفجر الفني" ينشر آشعة إيناس عز الدين.. ويكشف عن أخر تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بكورونا

الإثنين 01/مارس/2021 - 11:56 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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أصيبت منذ عدة أيام الفنانة إيناس عز الدين بفيروس كورونا، حيث كانت تعانى من آلام فى عظامها وصداع مزمن، وظهور بعض الأعراض مثل ضيق التنفس وارتفاع فى درجة الحرارة ورشح.



وقالت إيناس عزالدين فى تصريح خاص ل"الفجر الفني"، أن حالتها الصحية بدأت تتحسن للأفضل، مشيرة إلى إنها كانت مريضة وحدث لها هبوط بسبب قلة الأكسجين فى الدم.

على جانب آخر يذكر أن إيناس عز الدين كانت بدايتها في عالم التمثيل عام 1998 عندما شاركت في مسلسل "شباب رايق جدا" عام 1999 شاركت إيناس عز الدين في ثاني تجاربها الفنية من خلال مشاركتها في مسلسل "الرجل الأخر" بطولة الفنان نور الشريف
الفجر الفني ينشر آشعة إيناس عز الدين.. ويكشف عن أخر تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بكورونا
الفجر الفني ينشر آشعة إيناس عز الدين.. ويكشف عن أخر تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بكورونا

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