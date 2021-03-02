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(إنفوجراف).. 8 مصطلحات حُذفت من مضبطة برلمان 2021.. أبرزها: "اللي على راسه بطحة"

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 07:30 ص
حنفي جبالي
حنفي جبالي
دينا إبراهيم
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طلب المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بحذف عدد من المصطلحات من مضبطة البرلمان والتي وردت خلال حديث بعض النواب، علي مدار انعقاد الجلسات العامة خلال الفصل التشريعي لبرلمان 2021.

وترصد "الفجر" من خلال انفوجراف أبرز المصطلحات التي طالب رئيس المجلس بحذفها وجاءت كالتالي:

- " اللي علي راسه بطحة" والتي قالها النائب محمد عبدالعليم داوود في إشارة منه لـ "حزب مستقبل وطن".

- "تواطؤ المحافظ"، والتي قالها النائب أحمد فرغل خلال توجيهه انتقادات لمحافظ بورسعيد.

- "باشا أو بيه"، والتي وصف بهما النائب جمال عبيد نائب السويس وكيلي المجلس.

- "ناقص نبوس إيدك"، والتي قالتها النائبة مايسه عطوة خلال الاستماع لبيان وزير قطاع الأعمال.

- "لغة الجسد"، والتي قالها النائب ضياء الدين داوود خلال الاستماع لبيان وزير قطاع الأعمال.

- "مؤامرة"، والتي أثارها النائب أحمد فرغل خلال الاستماع لبيان وزير الشباب والرياضة.

، وتعني "الجودة" والتي قالتها النائبة نانسي نعيم خلال الاستماع لوزير الكهرباء. Quality

، وتعني "مراكز" والتي قالتها إحدي النائبات خلال مناقشة بيان وزير الاتصالات.centers-
(إنفوجراف).. 8 مصطلحات حُذفت من مضبطة برلمان 2021.. أبرزها: "اللي على راسه بطحة"
(إنفوجراف).. 8 مصطلحات حُذفت من مضبطة برلمان 2021.. أبرزها: "اللي على راسه بطحة"

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