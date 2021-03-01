فاشون بلوجر تدعو الفتيات لاختيار المناسب من الموضة الجديدة (صور)





تبحث الفتيات دائما عن ما هو جديد فى عالم الموضة، وتواجه أغلب الفتيات مشكلة فى اختيار ما يناسبهن من الموضة الجديدة.





وقالت الفاشون بلوجر عهود أشرف، إن اختيار الأزياء بالنسبة لفتاة معينة قد لا يناسب الأخرى، وهو ما يجعل البعض منهن غير راضيه عن بعض خطوط الموضة.





ونصحت عهود، الفتيات باختيار ما يناسبهن من أزياء، لتكتمل أناقتهن ولتكون اطلالتهن أكثر جاذبية، كما نصحت بمتابعة كل ما هو جديد فى عالم الموضة.





وعن دخولها عالم الموضة قالت: "بصمم الأزياء من الألف إلى الياء"، معربة عن سعادتها بهذه الخطوة وبردود الأفعال، خصوصًا من قبل البلوجر.





وأوضحت أن من أشهر البلوجرز الذين ارتدوا فساتين منها أيسل خالد، روان علاء، عايشة كمال، إيمان رشاد، ندى عباس، هند مدحت.





مؤخرا افتتحت عهود أشرف أتيلية جمعت فيه الفساتين التى صممتها منذ بدايتها فى المجال.