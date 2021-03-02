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مسؤول التحول الرقمي بمستشفيات فرنسا: ميكنة المنظومة الصحية يلغي الواسطة

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 07:22 ص
التأمين الصحي الشامل
التأمين الصحي الشامل
شيماء حسن
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قال وجدي زهران، المسئول عن مشروع التحول الرقمي في مستشفيات فرنسا، إن ميكنة المنظومة الصحية يلغي الواسطة ويوفر قواعد بيانات دقيقة عن المواطنين، مشيدًا بتجربة مصر في منظومة التأمين الصحي الشامل وإنشاء قواعد بيانات خلال حملتها 100 مليون صحة.

وأضاف "زهران" في لقائه عبر تطبيق سكايب مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن هناك تقدم كبير للصحة في مصر واهتمام كبيرة من القيادة السياسية بخلق منظومة شاملة قائمة على التحول الرقمي والتكنولوجيا.

وتابع: "المصريون يتمتعون بذكاء طبيعي ومصر ستكون من الدول الرائدة في التكنولوجيا، وتم عقد اجتماعات مع أمين عام المستشفيات الجامعية لتعزيز سبل التعاون بين المستشفيات الفرنسية والمصرية في هذا المجال، ومن قبلها لقاء مع السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة لتعزيز سبل التعاون".

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