نائب رئيس مجلس إدارة نادي المنيا: النقاط الثلاث أهم شئ.. مباريات الدور الثاني صعبه للغايه





قال المستشار أحمد عمر نائب رئيس مجلس إدارة نادي المنيا والمشرف العام على الكره، بأن أهم شئ هو الحصول على النقاط خاصه وان لدينا 15 مباراه متبقيه من مباريات الدوري، موضحا بان هناك مباريات صعبه في الدور الثاني، لكننا نهدف إلى الصعود هذا الموسم للدوري الممتاز.



واضاف عمر، بأن هناك 5 ملاعب سنختار واحد منهم، وهم ملعب نادي المنيا بمدينه المنيا الجديدة ( النجيل الصناعي) ، وملعب نادي المنيا الرياضي ( النجيل الطبيعي) ، أو ملعب ناصر الفكرية، أو ملعب ناصر ملوي، أو ملعب عرب الزينه بسمالوط، وسيتم اختيار الملعب خلال أيام، وذلك بعد أن يحدث جلسه مع رئيس مجلس الاداره والمدير الفني لاختيار افضل الأماكن لخوض المباريات بها.



وذكر عمر بأن لائحه نادي المنيا تنص علي ان يحصل اللاعب علي مكافآه فوز عندما يكون الفارق 3 نقاط، لكن سيحدث جلسه من أجل التحدث في موضوع المكافآه للاعبين علي الفوز اليوم والمباريات الماضيه.