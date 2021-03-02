السيسي يصدر قرارا جديدا بشأن الكنيسة الكاثوليكية

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتشكيل مجلس إدارة هيئة أوقاف الكنيسة الكاثوليكية، وجاء نصه كالتالي:





بموجب قرار الجمهوري رقم ٨٠ لسنة ٢٠٢١، قرر فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، تشكيل مجلس إدارة هيئة أوقاف الكنيسة الكاثوليكية، وذلك بعد الإطلاع على الدستوروعلى القانون رقم 190 لسنة 2020 بإنشاء هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية، وبناء على ما عرضه بطريرك الأقباط الكاثوليك، جاء نص المادة الأولى:





يُشكل مجلس إدارة هيئة أوقاف الكنيسة الكاثوليكية - لمدة أربع سنوات برئاسة بطريرك الأقباط الكاثوليك، وعضوية كل من:





وكيل أوقاف الإيبارشية البطريركية للأقباط الكاثوليك.

مطران الإسماعيلية وتوابعها للأقباط الكاثوليك.

مطران طيبة - الأقصر وتوابعها للأقباط الكاثوليك.

مطران الموارنة بمصر.

مطران الأرمن الكاثوليك بمصر.

المدبر البطريركي للكلدان.

المستشار الدكتور جميل حليم حبيب.

السيدة مريم شوقي عبيد.

الدكتور وحيد نظمي المصري.

الدكتور صفوت أدمون برزي.

السيد يوسف أنور - أمين عن الروم الكاثوليك.

السيد شريف سليم سلامة - عن اللاتين.





فيما جاء نص المادة الثانية: يُنشر هذا القرار، ويُعمل به اعتبارًا من نشره.



