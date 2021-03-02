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بعد إرجاء تنفيذ قانون الشهر العقاري.. يوسف الحسيني: ربنا يخليك ياريس (فيديو)
الثلاثاء 02/مارس/2021 - 07:32 ص
كساب أحمد
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قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن حزب مستقبل وطن انحاز لمطالب المواطنين بسبب استيائهم من قانون الشهر العقاري، وتقدم بمشروع قانون لتعديل هذا القانون تخفيفًا عن المواطنين.
وتابع "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الاثنين، أن الرئيس بعد الفتاح قرر تأجيل تنفيذ مشروع قانون الشهر العقاري لمدة سنتين، بدلًا من عام واحد، كما قرر البرلمان، معقبًا: "الرئيس مشكور جدًا جدًا جدًا، بقولها والله العظيم مي قلبي.. ربنا يخليك ياريس".
ولفت إلى أن القنوات الإخوانية التي تبث من الخارج، كانت سعيدة بان قانون الشهر العقاري "شديد شوية" على المواطنين، ولكن الرئيس السيسي أفسد على الإخوان فرحتهم، من خلال مد فترة أعداد قانون للشهر القانون العقاري لمدة سنتين، متابعًا: "الرئيس السيسي سايب ودنه داخل الشارع، اعطى عقله وقلبه للمواطن، عايز طول الوقت يخفف عنه".
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