بعد إرجاء تنفيذ قانون الشهر العقاري.. يوسف الحسيني: ربنا يخليك ياريس (فيديو)

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن حزب مستقبل وطن انحاز لمطالب المواطنين بسبب استيائهم من قانون الشهر العقاري، وتقدم بمشروع قانون لتعديل هذا القانون تخفيفًا عن المواطنين.





وتابع "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الاثنين، أن الرئيس بعد الفتاح قرر تأجيل تنفيذ مشروع قانون الشهر العقاري لمدة سنتين، بدلًا من عام واحد، كما قرر البرلمان، معقبًا: "الرئيس مشكور جدًا جدًا جدًا، بقولها والله العظيم مي قلبي.. ربنا يخليك ياريس".



