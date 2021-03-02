محام ضحية "الفيرمونت" يكشف تفاصيل جديدة عن الواقعة (فيديو)

كشف الدكتور محمد حمودة، المحامي الدولي ومحام ضحية قضية الفيرمونت،عن تفاصيل جديدة في القضية، مشيرا إلى أن التحقيقات تجرى في سرية مطلقة، والمتهمين المغتصبين محبوسين، والنيابة طلبت من كل دول العالم تسليم المتهمين الباقيين.





وأضاف "حمودة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، أن النيابة طالبت كل من لديه شريط حادثة الاغتصاب كاملا أن يسلموه للنيابة، معلقا: "النائب العام نزل بيان يطالب من لديه الشريط الكامل للواقعة يسلمه وميخفش".



