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والد فنان شهير يفجر مفاجأة.. "هذا سبب وفاة ابني"

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 12:09 ص
بوابة الفجر
وكالات
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أثارت وفاة الفنان الكويتي مشاري البلام، الخميس، بعد إصابته بفيروس كورونا صدمة كبيرة بين محبيه ونجوم الوسط الفني الخليجي، لا سيما عائلته.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر فيها والده وهو يتحدث عن سبب موت نجله مشيراً إلى أنه تم تطعيمه وهو مصاب بكوفيد 19.

وقال والد الراحل من محيط مقبرة صليبخات "هو أخذ اللقاح ولكنه كان مصاباً بكورونا، وكان يفترض قبل إعطائه اللقاح أن يتأكدوا ما إذا كان مصاباً بكورونا أم لا... وهم لا يفحصون أحداً ممن يتقدم لأخذ التطعيم".

وأضاف: "اعطوه اللقاح وانتكس، وأعطوه إبرة كورتيزون وهي التي أنهته".

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