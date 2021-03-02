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أمطار خفيفة ودافئ على هذه المناطق.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الثلاثاء

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 02:23 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الثلاثاء الموافق 2 مارس 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:

حالة الطقس نهارًا:
- طقس دافئ على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية.
- طقس دافئ على جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على خليج السويس.
- طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.
- طقس دافئ على وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.
- طقس شديد البرودة على السواحل الشمالية.
- طقس بارد على جنوب سيناء.
- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية:
- أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة (30% تقريبًا).
- شبورة مائية صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد.
أمطار خفيفة ودافئ على هذه المناطق.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الثلاثاء
أمطار خفيفة ودافئ على هذه المناطق.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الثلاثاء

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