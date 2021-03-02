Advertisements
أمطار خفيفة ودافئ على هذه المناطق.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الثلاثاء
الثلاثاء 02/مارس/2021 - 02:23 ص
أمنية فوزي
Advertisements
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الثلاثاء الموافق 2 مارس 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:
حالة الطقس نهارًا:
- طقس دافئ على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية.
- طقس دافئ على جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على خليج السويس.
- طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.
- طقس دافئ على وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.
حالة الطقس ليلًا:
- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.
- طقس شديد البرودة على السواحل الشمالية.
- طقس بارد على جنوب سيناء.
- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.
الظواهر الجوية:
- أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة (30% تقريبًا).
- شبورة مائية صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements