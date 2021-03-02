أمطار خفيفة ودافئ على هذه المناطق.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الثلاثاء

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الثلاثاء الموافق 2 مارس 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:





حالة الطقس نهارًا:

- طقس دافئ على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية.

- طقس دافئ على جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على خليج السويس.

- طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.

- طقس دافئ على وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.





حالة الطقس ليلًا:

- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.

- طقس شديد البرودة على السواحل الشمالية.

- طقس بارد على جنوب سيناء.

- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.





الظواهر الجوية:

- أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة (30% تقريبًا).