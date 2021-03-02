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فى ذكرى رحيلها.. تعرف على حقيقة دفن زينات صدقي في مقابر الصدقة

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 12:46 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحل اليوم ذكري رحيل الفنانة زينات صدقي، التى استطاعت أن تخلد اسمها بأعمالها الفنية المميزة، وقد اشتهرت بالأدوار الكوميدية، وقدمت مايقرب من ٤٠٠ عمل فني.

وقد ظهرت شائعة بأن زينات صدقى دفنت فى مقابر الصدقة لعدم امتلاكها مقبرة، ولكن الحقيقة هى أنها أشترت مقبرة، وفي أحد العروض المسرحية مع فرقة الريحاني، مات أحد أعضاء الفرقة، وكان فقيرا، فقررت دفنه بمقبرتها، كما أوصت حارس المدفن بدفن أي شخص فقير لا يمتلك مدفنا، وكتبت لافتة عليها "مدفن الصدقة وعابري السبيل"، وحينما تم دفنها في هذه المقبرة، اعتقد البعض أنها دفنت بمقابر الصدقة نظرا لعدم امتلاكها مدفنا.

يذكر أن زينات صدقي بدأت حياتها الفنية بمسرحية "الدنيا جرى فيها إيه" وفي السينما بفيلم " وراء الستار " عام 1937، وأنهت أعمالها الفنية بفيلم " بنت اسمها محمود " عام 1976، والذي مثلت فيه بعد انقطاع عن السينما استمر لأكثر من 20 عاما، ولم تحاول تكرار التجربة حتى تحافظ على تاريخها الماضي، أما أهم أدوارها فكانت مع إسماعيل ياسين وأشهر جملها المميزة والباقية حتى الآن فهي "كتاكيتو بني"، التي إن تحدث بها أحد كانت زينات صدقي حاضرة.

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