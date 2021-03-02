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شخص ينتحل صفة طبيب نساء وتوليد 10 سنوات بالجيزة (فيديو)
الثلاثاء 02/مارس/2021 - 07:52 ص
شيماء حسن
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كشف كريم مصباح، عضو مجلس نقابة الأطباء، تفاصيل حكاية دكتور مزيف انتحل صفة طبيب نساء وتوليد لمدة 10 سنوات في أحد القرى بمحافظة الجيزة.
وقال "مصباح" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي ام سي": "هي قصة مكررة أكثر من مرة، وهناك حملات دورية من النقابة من أجل متابعة رخص مزاولة المهنة للأطباء خاصة في القرى".
وأضاف عضو مجلس نقابة الأطباء: "هذا الطبيب نجح في إقناع الناس أنه طبيب، وسيتم إحالته إلى النيابة العامة، ومطلوب من كل الأطباء إظهار شهاداتهم العلمية للمرضى كما أن النقابة فتحت باب الاستعلام عن أي طبيب يتم الشك فيه للتأكد إذا ما كان طبيب أو لا".
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