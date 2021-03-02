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إنشاء المجلس الأعلى للإغاثة.. حقوق البرلمان تقدم 4 توصيات لـ"الهجرة"

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 07:29 ص
مرثا محروس
مرثا محروس
دينا إبراهيم
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استضافت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أمس الإثنين، الوزيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج وذلك لمناقشة تعليقات اللجنة علي بيان الوزارة الذي ألقته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب في وقت سابق.

وتولت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عضو اللجنة، مهمة تمثيل اللجنة خلال الإجتماع، لبحث وتحليل البيان وتقديم التوصيات الخاصة باللجنة.

وقالت "محروس" إن البيان في مجمله جيد جدًا ووضح استراتيجية الوزارة التي تكمن في إيجاد وسائل اتصال مع المصريين في الخارج وإيجاد طرق للتعاون بين الدولة والمواطن في الخارج لتحقيق مصالح الوطن والمواطن.

ووجهت النائبة مرثا محروس عدة تساؤلات للوزيرة، حول خطة الوزارة للتعامل مع فوضي مكاتب التسفير للعمالة وعدم خضوعهم لمظلة حكومية تقنن عملية التسفير دون الوقوع في النصب؟ وكذلك كيفية الاستفادة من المبادرات التي اطلقتها الوزارة للتعريف بنشاطها لدي الجالية المصرية في اغلب دول العالم؟

وأشادت النائبة بدور الوزارة للتعامل مع أزمة العالقين، متساءلة عن إمكانية الوصول الي العدد الحقيقي للعالقين بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وتحويلاتهم البنكية؟

وقدمت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، عدة توصيات لوزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، وجاءت كالتالي:

أولًا: سرعة مناقشة قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين في الخارج والعمل علي تأكيد مطابقته للقوانين واللوائح الخاصة بحقوق الانسان ومتابعه المهاجرين بشكل مصر

ثانيًا: إيجاد وسائل للمواطن المصري في الخارج لعمل شكوي ويتم البت فيها سريعا من خلال التنسيق بين الوزارات المصرية لخدمه المواطن المغترب للتعامل مع مشكلات الاعتداءات علي العمالة المصرية في دول الخليج وغيرها وإيجاد طرق لحل تلك المشاكل التي تعتبر حوادث فردية استثنائية

ثالثُا: إنشاء " المجلس الأعلى للإغاثة الإنسانية" مشكل من وزاره الهجرة ووزارة الخارجية والمنظمة الدائمة لحقوق الإنسان والازهر والكنسية المصرية ومنظمات المجتمع المدني وممثلين من لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري ليتم الدفع بفريقها فور وقوع أي مشكلة.

رابعًا: الاهتمام بالجانب الإعلامي للوزارة وإطلاق دليل استرشادي بكل اللغات المعتمدة لدي جامعتي الدول العربية والاتحاد الافريقي.

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