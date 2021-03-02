Advertisements

سقط عليها الطوب من الونش.. تفاصيل مصرع طالبة بالمنصورة

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 07:31 ص
الطالبة آية
الطالبة آية
محمد كشك
Advertisements
لقيت طالبة بالصف الثاني الثانوي مصرعها عقب سقوط طوب البناء من "ونش" الرفع بشارع النخلة بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية،

وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث بالمديرية يفيد وصول طالبة لمستشفى الطوارئ بالمنصورة مصابة بنزيف بالمخ وكسر بالجمجة إثر سقوط طوب احمر علي رأسها وتوفت.

وعلى الفور انتقل ضباط المركز إلي المستشفي وتبين إصابة الطالبة أية محمد عبد الحميد، 17 سنة، طالبة، وتم تحرير محضر بالواقعة واستدعاء صاحب العقار وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر المنصورة الفجر الطالبة آية الدقهلية

أخبار تهمك

بالفيديو.. السفير السعودي السابق يفجر مفاجأة بشأن الانتخابات بين مرسي وشفيق

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل.. حريق هائل بأحد الكبارى بصقر قريش في المعادى (صور)

منذ حوالي 14 ساعة

ميدو يفضح قناة الزمالك ويكشف مفاجأة مدوية

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يسعي بقوة لحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. وفاة إعلامي شهير بالتلفزيون المصري بسبب كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

بواسطة شيكابالا.. نجم الزمالك يتوسل للعودة إلى الفريق

منذ حوالي 8 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 17 ساعة

شوقي غريب يحدد 6 لاعبين كبار في قائمة المنتخب الأوليمبي الأولية للأولمبياد

منذ نصف ساعة

ميدو: عبدالحميد بسيوني أخطأ وموسيماني ذكي

منذ يوم

عاجل - إصابة نجم الزمالك في مباراة وادي دجلة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. دعوى مستعجلة أمام القضاء الإداري للطعن على ترشح ضياء رشوان نقيبًا للصحفيين

منذ حوالي 12 ساعة

وزير العدل يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن قانون الشهر العقاري

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. مستقبل وطن يتقدم بشكوى ضد إبراهيم عيسى

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة.. نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأزمات تضرب الأهلي قبل موقعة فيتا كلوب بدوري الأبطال

منذ حوالي 15 ساعة

حقيقة وجود تقلبات عنيفة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين وتكشف عن تفاصيل حالة الطقس

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

إحالة 3 مدرسين للتحقيق.. القصة الكاملة لوفاة طالب في الدقهلية

جرائم داخل البهو المدرسي.. وفاة طالب وفصل آخر لصفع مدرسته

مصرع طالبة جامعية داخل معهد الخدمة الاجتماعية في الدقهلية

كسر بقاع الجمجمة.. مصرع طفلة سقطت من الطابق الثاني بالدقهلية

مصرع عامل سقط من أعلى ونش في الدقهلية

نزيف حاد.. سقوط فتاة في أثناء ربط حبل الغسيل بالدقهلية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:39 م

حقيقة وجود تقلبات عنيفة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين وتكشف عن تفاصيل حالة الطقس

وزير العدل يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن قانون الشهر العقاري

08:58 م

عاجل - إصابة نجم الزمالك في مباراة وادي دجلة

08:11 م

بالفيديو.. السفير السعودي السابق يفجر مفاجأة بشأن الانتخابات بين مرسي وشفيق

06:02 ص

عاجل.. وفاة إعلامي شهير بالتلفزيون المصري بسبب كورونا

12:36 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات