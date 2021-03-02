سقط عليها الطوب من الونش.. تفاصيل مصرع طالبة بالمنصورة

لقيت طالبة بالصف الثاني الثانوي مصرعها عقب سقوط طوب البناء من "ونش" الرفع بشارع النخلة بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية،





وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث بالمديرية يفيد وصول طالبة لمستشفى الطوارئ بالمنصورة مصابة بنزيف بالمخ وكسر بالجمجة إثر سقوط طوب احمر علي رأسها وتوفت.



