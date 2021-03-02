تعرف على منشآت المرحلة الأولى بمنظومة التأمين الصحي بالإسماعيلية.. (إنفوجراف)

تقدم خدمات التأمين الصحي الشامل الجديد في مرحلة التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة بالإسماعيلية من خلال 3 مستشفيات و22 مركز ووحدة صحية، وهي:





1- مجمع الإسماعيلية الطبي





2- مركز 30يونيو الدولي لأمراض الكُلى والمسالك البولية





3- مستشفى طوارئ أبو خليفة









- بالإضافة إلى 22 مركز ووحدة صحية، تشمل7 مراكز طب أسرة وهم:





1- التل الكبير

2- المستقبل

3- فايد

4- الشهداء

5- حي السلام

6- الواصفية

7- القنطرة شرق





- بالإضافة إلى 15وحدة طب أسرة هم:





1- السلام المحطة

2- السعدية

3-الكيلو2

4- الكيلو11

5- عين غصين

6- العهدة

7- الظاهرية

8- المحسمة القديمة

9- المنايف

10- الهيش

11- أبوصوير المحطة

12- الرياح

13- الروضة

14- السبع آبار شرقية