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تعرف على منشآت المرحلة الأولى بمنظومة التأمين الصحي بالإسماعيلية.. (إنفوجراف)

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 07:34 ص
إنفوجراف
إنفوجراف
منى صموئيل
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تقدم خدمات التأمين الصحي الشامل الجديد في مرحلة التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة بالإسماعيلية من خلال 3 مستشفيات و22 مركز ووحدة صحية، وهي:

1- مجمع الإسماعيلية الطبي

2- مركز 30يونيو الدولي لأمراض الكُلى والمسالك البولية

3- مستشفى طوارئ أبو خليفة


- بالإضافة إلى 22 مركز ووحدة صحية، تشمل7 مراكز طب أسرة وهم:

1- التل الكبير
2- المستقبل
3- فايد
4- الشهداء
5- حي السلام
6- الواصفية
7- القنطرة شرق

- بالإضافة إلى 15وحدة طب أسرة هم:

1- السلام المحطة
2- السعدية
3-الكيلو2
4- الكيلو11
5- عين غصين
6- العهدة
7- الظاهرية
8- المحسمة القديمة
9- المنايف
10- الهيش
11- أبوصوير المحطة
12- الرياح
13- الروضة
14- السبع آبار شرقية
15- أبو بلح

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