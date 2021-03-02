Advertisements
تعرف على منشآت المرحلة الأولى بمنظومة التأمين الصحي بالإسماعيلية.. (إنفوجراف)
الثلاثاء 02/مارس/2021 - 07:34 ص
منى صموئيل
Advertisements
تقدم خدمات التأمين الصحي الشامل الجديد في مرحلة التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة بالإسماعيلية من خلال 3 مستشفيات و22 مركز ووحدة صحية، وهي:
1- مجمع الإسماعيلية الطبي
2- مركز 30يونيو الدولي لأمراض الكُلى والمسالك البولية
3- مستشفى طوارئ أبو خليفة
- بالإضافة إلى 22 مركز ووحدة صحية، تشمل7 مراكز طب أسرة وهم:
1- التل الكبير
2- المستقبل
3- فايد
4- الشهداء
5- حي السلام
6- الواصفية
7- القنطرة شرق
- بالإضافة إلى 15وحدة طب أسرة هم:
1- السلام المحطة
2- السعدية
3-الكيلو2
4- الكيلو11
5- عين غصين
6- العهدة
7- الظاهرية
8- المحسمة القديمة
9- المنايف
10- الهيش
11- أبوصوير المحطة
12- الرياح
13- الروضة
14- السبع آبار شرقية
15- أبو بلح
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements