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نجم الزمالك السابق يخسر من الفريق بعد تعادل دجلة

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 12:23 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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انتهت مباراة الزمالك ووادي دجلة ضمن مباريات الجولة ال 14 من بطولة الدوري المصري الممتاز بالتعادل السلبي بدون أهداف فى لقاء أقيم على ملعب السلام.

وتألق محمد عبد المنصف حارس مرمى وادي دجلة وقام بالتصدي لضربة جزاء فى الدقائق الأخيرة من عبدالله جمعة ليتعادل الفريق أمام دجلة.

وأعربَ عفت نصار نجم نادي الزمالك السابق عن حزنه الشديد من تعادل الفريق الأبيض أمام وادي دجلة ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري المصري الممتاز . 

وأضاف نصار في تصريحات لبرنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : الزمالك أعتاد على إهدار النقاط أمام الأندية التي تقبع في مؤخرة الجدول ، كما أن فقدان تلك النقاط قد يقلل من حظوظ الفريق في حصد لقب الدوري العام.

واختتم نصار:" الزمالك يعاني من سوء حظ غريب في المباريات الأخيرة محلياً و إفريقيًا.

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