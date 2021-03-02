Advertisements

3 نصائح لرعاية الأشخاص ذوي الهمم في ظل جائحة كورونا.. (إنفوجراف)

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 07:46 ص
إنفوجراف
إنفوجراف
منى صموئيل
Advertisements
يطالب الخبراء في مجال الصحة، من الأسر والمجتمعات والقائمين على الرعاية مراعاة ألا تتسبب تدابير التباعد الاجتماعي في ظل جائحة كوفيد 19 في خلق عقبات أو عزلة اجتماعية للأشخاص ذوي الهمم.

لذلك تقدم "الفجر"، 3 نصائح لرعاية الأشخاص ذوي الهمم في ظل جائحة كورونا كالآتي:

- عامل الأشخاص ذوي الهمم باحترام وكرامة ودون تمييز.

- واظب على تفقد أحوالهم لتقديم الدعم العاطفي والعملي ودعمهم للوصول إلى المعلومات والتواصل مع الآخرين.

- ينبغي للقائمين على رعاية الأشخاص ذوي الهمم مواصلة تقديم ما يلزم من الرعاية والدعم مع مراعاة تدابير السلامة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

الأهلي يسعي بقوة لحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 13 ساعة

حقيقة وجود تقلبات عنيفة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين وتكشف عن تفاصيل حالة الطقس

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. حريق هائل بأحد الكبارى بصقر قريش في المعادى (صور)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - إصابة نجم الزمالك في مباراة وادي دجلة

منذ حوالي 12 ساعة

ميدو يفضح قناة الزمالك ويكشف مفاجأة مدوية

منذ حوالي 5 ساعات

وزير العدل يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن قانون الشهر العقاري

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. وفاة إعلامي شهير بالتلفزيون المصري بسبب كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأزمات تضرب الأهلي قبل موقعة فيتا كلوب بدوري الأبطال

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. مستقبل وطن يتقدم بشكوى ضد إبراهيم عيسى

منذ حوالي 18 ساعة

بواسطة شيكابالا.. نجم الزمالك يتوسل للعودة إلى الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 17 ساعة

شوقي غريب يحدد 6 لاعبين كبار في قائمة المنتخب الأوليمبي الأولية للأولمبياد

منذ أقل من نصف ساعة

مفاجأة.. نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 8 ساعات

بالفيديو.. السفير السعودي السابق يفجر مفاجأة بشأن الانتخابات بين مرسي وشفيق

منذ ساعتين و 26 دقيقة

ميدو: عبدالحميد بسيوني أخطأ وموسيماني ذكي

منذ يوم

عاجل.. دعوى مستعجلة أمام القضاء الإداري للطعن على ترشح ضياء رشوان نقيبًا للصحفيين

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

6 توصيات اعتمدها منتدى حائل الدولي للرعاية والتأهيل

منها ضوابط ذبح الأضحية.. نصائح الصحة العالمية للحماية من كورونا خلال عيد الأضحى

دولة الإمارات تعزز صحة المجتمع النفسية في مواجهة فيروس كورونا

التغذية والنوم لساعات كافية.. نصائح لرعاية الأطفال بطريقة صحيحة في فترة المدارس

"الجهود الاستباقية".. عوامل ساعدت الإمارات في تجاوز و احتواء فيروس كورونا

"الأكثر أمنًا".. الإمارات تتجاوز أزمة كورونا وتتعافي اقتصاديًا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:39 م

حقيقة وجود تقلبات عنيفة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين وتكشف عن تفاصيل حالة الطقس

وزير العدل يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن قانون الشهر العقاري

08:58 م

عاجل - إصابة نجم الزمالك في مباراة وادي دجلة

08:11 م

بالفيديو.. السفير السعودي السابق يفجر مفاجأة بشأن الانتخابات بين مرسي وشفيق

06:02 ص

عاجل.. وفاة إعلامي شهير بالتلفزيون المصري بسبب كورونا

12:36 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات