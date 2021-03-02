3 نصائح لرعاية الأشخاص ذوي الهمم في ظل جائحة كورونا.. (إنفوجراف)

يطالب الخبراء في مجال الصحة، من الأسر والمجتمعات والقائمين على الرعاية مراعاة ألا تتسبب تدابير التباعد الاجتماعي في ظل جائحة كوفيد 19 في خلق عقبات أو عزلة اجتماعية للأشخاص ذوي الهمم.





لذلك تقدم " الفجر "، 3 نصائح لرعاية الأشخاص ذوي الهمم في ظل جائحة كورونا كالآتي:





- عامل الأشخاص ذوي الهمم باحترام وكرامة ودون تمييز.





- واظب على تفقد أحوالهم لتقديم الدعم العاطفي والعملي ودعمهم للوصول إلى المعلومات والتواصل مع الآخرين.



