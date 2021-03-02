كواليس أزمة ثنائي الزمالك "المتمرد"

انتهت مباراة الزمالك ووادي دجلة ضمن مباريات الجولة ال 14 من بطولة الدوري المصري الممتاز بالتعادل السلبي بدون أهداف فى لقاء أقيم على ملعب السلام.





وتألق محمد عبد المنصف حارس مرمى وادي دجلة وقام بالتصدي لضربة جزاء فى الدقائق الأخيرة من عبدالله جمعة ليتعادل الفريق أمام دجلة.





وقال محمد فاروق نجم الأهلي السابق و مقدم برنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : أن أشرف قاسم المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك عقد جلسة مع البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق ، لاحتواء أزمة ثنائي الفريق حازم إمام ومحمد أبوجبل مع المدرب بسبب استبعادهم من التشكيل الأساسي للفريق أمام تونجيث السنغالي، ومن قائمة مباراة وادي دجلة في ظل سياسة تأديب الكبار .





وأضاف "فاروق" أن أشرف قاسم، توسط لدى باتشيكو من أجل عودة الثنائي للعودة للتشكيل الأساسي للفريق، موضحاً أن حازم إمام لديه دوراً مؤثراً مع اللاعبين، داخل وخارج الملعب كقائد للفريق .



