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بعد إزالة "دش" من أعلى كوبري.. متابعون: "هيتركب تاني".. ومستشار رئيس الوزراء يرد

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 12:41 ص
منشور هاني يونس
منشور هاني يونس
إسماعيل منطاوي
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تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وحود طبق "دش" معلق على الكوبري الجديد بمنطقة الحجاز بمصر الجديدة، وعلى الفور وجه نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية بإزالته.

وحرص الدكتور هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء على نشر تلك الواقعة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وكتب عليها "هاااام" كإشارة بعنوان لا للتهاون في التعدي على الممتلكات العامة أو تشويه المظهر الحضاري.

وفي المقابل علق أحد المتابعين على المنشور الخاص بالمتحدث الإعلامي لمجلس الوزراء، قائلا: "سلك الدش موجود.. ومكان تثبيته مازال موجود اعتقد انه اعيد تركيبه بعد التصوير.. أو بأحسن الأحوال سيتم تثبيته ليلا" فيما رد عليها الدكتور هاني يونس قائلا "طيب روح صوره تاني وهات لي الصور".

هذا، وويشهد حي مصر الجديدة بنطاق حي شرق القاهرة، شبكة كباري كبري لحل الأزمة المرورية والتكدسات، التي تشهدها التقاطعات الرئيسية.

وتعمل الكباري الجديدة على انسياب الحركة المرورية من وإلى مصر الجديدة بلا تقاطعات أو توقف لزيادة التدفق المروري، وتقليل أزمنة الرحلات بإنشاء محاور حركة رئيسية حرة قادرة على استيعاب أحجام مرورية كبيرة، مع توفير مساحات للانتظار، وتعديل اتجاهات لعدد من الشوارع مع توسعتها.

ويتم إنشاء الكبارى بطابع معمارى مميز، تقوم بتنفيذها شركات المقاولات مع استشاريين، بحيث يتناسب مع الطابع المعمارى.
بعد إزالة "دش" من أعلى كوبري.. متابعون: "هيتركب تاني".. ومستشار رئيس الوزراء يرد
بعد إزالة "دش" من أعلى كوبري.. متابعون: "هيتركب تاني".. ومستشار رئيس الوزراء يرد
بعد إزالة "دش" من أعلى كوبري.. متابعون: "هيتركب تاني".. ومستشار رئيس الوزراء يرد
بعد إزالة "دش" من أعلى كوبري.. متابعون: "هيتركب تاني".. ومستشار رئيس الوزراء يرد
بعد إزالة "دش" من أعلى كوبري.. متابعون: "هيتركب تاني".. ومستشار رئيس الوزراء يرد
بعد إزالة "دش" من أعلى كوبري.. متابعون: "هيتركب تاني".. ومستشار رئيس الوزراء يرد

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