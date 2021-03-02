"الفني للمسرح" ينعى وفاة الفنان الكبير حسين عبد القادر

نعى الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح وجميع العاملين بالبيت الفني للمسرح ببالغ الحزن و الأسى المسرحي الكبير الدكتور حسين عبد القادر الذي وافته المنية منذ قليل.





ويعد حسين عبد القادر من جيل الرواد في المسرح ، فهو عضو بفرقة المسرح القومي ، و من مؤسسي فرقة مسرح الغد و تولى ادارتها ، درس علم النفس بالتوازي مع المسرح، حيث كان أستاذا لمادة التحليل النفسي و اثرها على الدراما ، و استخدم المسرح في العلاج النفسي و العقلي باستخدام السايكودراما .



