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"الفني للمسرح" ينعى وفاة الفنان الكبير حسين عبد القادر
الثلاثاء 02/مارس/2021 - 12:33 ص
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نعى الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح وجميع العاملين بالبيت الفني للمسرح ببالغ الحزن و الأسى المسرحي الكبير الدكتور حسين عبد القادر الذي وافته المنية منذ قليل.
ويعد حسين عبد القادر من جيل الرواد في المسرح ، فهو عضو بفرقة المسرح القومي ، و من مؤسسي فرقة مسرح الغد و تولى ادارتها ، درس علم النفس بالتوازي مع المسرح، حيث كان أستاذا لمادة التحليل النفسي و اثرها على الدراما ، و استخدم المسرح في العلاج النفسي و العقلي باستخدام السايكودراما .
قدم كممثل عدد من العروض المسرحية منها عطيل ، هاملت ، البرجوازي الصغير و غيرها ، عمل مع كبار مخرجي المسرح منهم نور الدمرداش، عبد الرحمن الشرقاوي ، كرم مطاوع ، سعد أردش، و غيرهم ، أسكنه الله فسيح جناته ، و ألهم أهله و محبيه الصبر و السلوان .
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