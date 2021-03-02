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"الفني للمسرح" ينعى وفاة الفنان الكبير حسين عبد القادر

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 12:33 ص
بوابة الفجر
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نعى الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح وجميع العاملين بالبيت الفني للمسرح ببالغ الحزن و الأسى المسرحي الكبير الدكتور حسين عبد القادر الذي وافته المنية منذ قليل.

ويعد حسين عبد القادر من جيل الرواد في المسرح ، فهو عضو بفرقة المسرح القومي ، و من مؤسسي فرقة مسرح الغد و تولى ادارتها  ، درس علم النفس بالتوازي مع المسرح، حيث كان أستاذا لمادة التحليل النفسي و اثرها على الدراما ، و استخدم المسرح في العلاج النفسي و العقلي باستخدام السايكودراما . 

قدم كممثل عدد من العروض المسرحية  منها عطيل ، هاملت ، البرجوازي الصغير و غيرها  ، عمل مع كبار مخرجي المسرح منهم نور الدمرداش، عبد الرحمن الشرقاوي ، كرم مطاوع ، سعد أردش، و غيرهم ، أسكنه الله فسيح جناته ، و ألهم أهله و محبيه الصبر و السلوان . 

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وفاة أرملة رئيس مصر الأسبق فنان حسين عبد القادر

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