Advertisements
عاجل.. إصابة 5 مدنيين في سقوط قذيفة أطلقها الحوثيون على السعودية
الثلاثاء 02/مارس/2021 - 12:34 ص
أمنية فوزي
Advertisements
كشف الدفاع المدني السعودي، عن إصابة 5 مدنيين بسقوط قذيفة أطلقها الحوثيون على مدينة جازان جنوبي البلاد، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.
وفي سياق منفصل، جددت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، التزامها بدعم المملكة العربية السعودية كشريك استراتيجي.
وأضافت: «أن المملكة لديها الحق في الدفاع عن نفسها ولدينا التزامات تجاهها، والعلاقات العسكرية «الأمريكية-السعودية» في تقدم، وكانت الوزارة، أعلنت دعمها للمملكة، ضد التهديدات التي تستهدف أمنها، وأكدت أن السعودية شريك مهم في الحرب ضد الإرهاب في المنطقة، مشيرةً إلى أنها ستستمر في التعاون مع الرياض في محاربة الإرهاب.
ويعود تاريخ العلاقات بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية إلى عام 1931م، عندما بدأت تظهر بشائر إنتاج النفط في البلاد بشكل تجاري، ومنح حينها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – تغمده الله بواسع رحمته – حق التنقيب عن النفط لشركة أمريكية، تبعها توقيع اتفاقية تعاون بين البلدين عام 1933م دعمت هذا الجانب الاقتصادي المهم الذي أضحى قوة اقتصادية عالمية في هذا العصر.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements