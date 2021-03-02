عاجل.. إصابة 5 مدنيين في سقوط قذيفة أطلقها الحوثيون على السعودية

كشف الدفاع المدني السعودي، عن إصابة 5 مدنيين بسقوط قذيفة أطلقها الحوثيون على مدينة جازان جنوبي البلاد، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.





وفي سياق منفصل، جددت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، التزامها بدعم المملكة العربية السعودية كشريك استراتيجي.





وأضافت: «أن المملكة لديها الحق في الدفاع عن نفسها ولدينا التزامات تجاهها، والعلاقات العسكرية «الأمريكية-السعودية» في تقدم، وكانت الوزارة، أعلنت دعمها للمملكة، ضد التهديدات التي تستهدف أمنها، وأكدت أن السعودية شريك مهم في الحرب ضد الإرهاب في المنطقة، مشيرةً إلى أنها ستستمر في التعاون مع الرياض في محاربة الإرهاب.



