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بعد تقنية التزييف العميق.. أديب: "علموا أولادكم لغة كمبيوتر"
الثلاثاء 02/مارس/2021 - 04:16 ص
هدى عبدالرازق
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عرض الإعلامي عمرو أديب، مقطع فيديو عن تقنية التزييف العميق والتي تجعل الموتى يتحركون ويتكلمون، معقبا: "فيديو مبهر، اتعمل الكلام ده إزاي، وبهديه للناس عشان يعرفوا إحنا فين".
وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن أغلب وظائف العالم حاليا أصبحت "آي تي"، مضيفا: "خلوا عيالكم مبرمجين.. العالم يبحث عن المبرمج"، متابعا: "إحنا نشوف التكنولوجيا دي بتتعمل إزاي، ونخلي أثارنا كلها تتكلم".
وأضاف الإعلامي عمرو أديب، "علموا أولادكم ذكاء اصطناعي، برمجة، ولغة كمبيوتر، شوفوا العالم بيهتم بإيه"..
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