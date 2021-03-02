عاجل.. وفاة إعلامي شهير بالتلفزيون المصري بسبب كورونا

أعلن عادل عبساوي، رئيس الإدارة المركزية بقطاع القنوات المُتخصصة بالهيئة الوطنية للإعلام، رحيل الإعلامي وائل عبدالمجيد، المُذيع بالتليفزيون المصري، جراء إصابته بفيروس كورونا.





وكتب "عبساوي"، عبر حسابه على "فيسبوك": "أنعى ببالغ الحزن والأسى الإعلامي الكبير وائل عبدالمجيد، مؤسس ورئيس القناه الخامسة الأسبق، وواحد من الرعيل الأول لماسبيرو، الذي وافته المنية الآن.. بعد معاناة قصيره مع فيروس كورونا".



