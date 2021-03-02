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عاجل.. وفاة إعلامي شهير بالتلفزيون المصري بسبب كورونا
الثلاثاء 02/مارس/2021 - 12:36 ص
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أعلن عادل عبساوي، رئيس الإدارة المركزية بقطاع القنوات المُتخصصة بالهيئة الوطنية للإعلام، رحيل الإعلامي وائل عبدالمجيد، المُذيع بالتليفزيون المصري، جراء إصابته بفيروس كورونا.
وكتب "عبساوي"، عبر حسابه على "فيسبوك": "أنعى ببالغ الحزن والأسى الإعلامي الكبير وائل عبدالمجيد، مؤسس ورئيس القناه الخامسة الأسبق، وواحد من الرعيل الأول لماسبيرو، الذي وافته المنية الآن.. بعد معاناة قصيره مع فيروس كورونا".
وأضاف: "وإنا لله وإنا إليه راجعون".
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