عبد المنصف يكشف حقيقة انضمامه لمنتخب مصر

انتهت مباراة الزمالك ووادي دجلة ضمن مباريات الجولة ال 14 من بطولة الدوري المصري الممتاز بالتعادل السلبي بدون أهداف فى لقاء أقيم على ملعب السلام.





وتألق محمد عبد المنصف حارس مرمى وادي دجلة وقام بالتصدي لضربة جزاء فى الدقائق الأخيرة من عبدالله جمعة ليتعادل الفريق أمام دجلة.





وقال محمد عبد المنصف حارس مرمى فريق وادي دجلة أنه يحب المدرسة الألمانية في حراسة المرمى ، مثل مانوير نوير حارس مرمى بايرن ميونخ ، وتير شتيجن حارس مرمى برشلونة ، مشيراً أنها الأفضل في العالم حالياً.





وأضاف عبدالمنصف في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : أتمنى الإنضمام إلى صفوف المنتخب الوطني في المرحلة المقبلة ، ولم أتلق اتصالات من الجهاز الفني للمنتخب في الفترة الحالية .



