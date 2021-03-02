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فينيسوس ينقذ ريال مدريد من فخ سوسيداد بتعادل قاتل

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 12:37 ص
بوابة الفجر
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شارك فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد بديلا لينتزع التعادل 1-1 مع ريال سوسييداد يوم الاثنين لكن حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم تراجع في سباق اللقب قبل مواجهته ضد أتليتيكو مدريد المتصدر الأسبوع المقبل.

ومع استمرار غياب لاعبين مهمين بسبب الإصابات، سدد فريق المدرب زين الدين زيدان في العارضة مرتين في الشوط الأول لكن سوسييداد تقدم في الدقيقة 55 بضربة رأس من المهاجم بورتو.

واقترب توني كروس من معادلة النتيجة بتسديدة حادت قليلا عن المرمى لكن البرازيلي الشاب فينيسيوس نجح أخيرا في إدراك التعادل في الدقيقة 89 بتسديدة أبدلت اتجاهها من داخل منطقة الجزاء.

وأتيحت لريال مدريد فرصة تقليص الفارق إلى ثلاث نقاط مع أتلتيكو قبل مواجهتهما يوم الأحد القادم لكن التعادل ترك رصيده عند 53 نقطة من 25 مباراة في المركز الثالث متساويا مع برشلونة صاحب المركز الثاني ومتأخرا بخمس نقاط عن فريق المدرب دييغو سيميوني المتصدر الذي تتبقى له مباراة إضافية. وبقي سوسييداد في المركز الخامس ولديه 42 نقطة.


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