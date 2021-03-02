نبيلة عبيد تبكي على الهواء بسبب يوسف شعبان

قالت الفنانة نبيلة عبيد، إنها شاركت الفنان الراحل يوسف شعبان في أغلبية الأفلام التي شهدت انطلاقتها، معقبة: "كنت ببقى سعيدة لما يقولوا إن الدور ده ميعملهوش إلا يوسف شعبان، لأنه ممثل محترم وعظيم يقدر زملائه والعمل، وكان بيقف في البلاتوه زي التلميذ عشان ياخد التعليمات".





وأضافت "عبيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ON"، مساء الاثنين: "كان بيحط وشه في الأرض حتى آخر لحظة، وكنت سعيدة بآخر عمل مع بعض وهو فيلم كشف المستور، وقبلها قضية سميحة بدران وحارة برجوان واغتيال مدرسة، كان أكتر ممثل كنت ببقى سعيدة لما يترشح معايا في فيلم".





وتابعت باكية: "في بدايتي، عملت معه بسوريا ولبنان وغيرهما، كان فنانا عظيم، كان صديق وأخ وسِر ليّ، لو عاوزة أخد رأيه في حاجة، وكان بالنسبة لي حاجة كبيرة جدا".





وعن آخر مرة كانا سيتحدثا فيها سويا، قالت: "كنت بصور المسلسل في لبنان، وكان هو وبنته في برنامج بالكويت، والبنت كلمتني عشان أدخل في مكالمة، لكني كنت في بلاتوه، ومحصلش نصيب".



