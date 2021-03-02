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"مشروعات البرلمان" تناقش بيانات وزراء الحكومة اليوم

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 07:47 ص
أرشيفية
أرشيفية
دينا إبراهيم
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تعقد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، اجتماعًا لها، اليوم الثلاثاء، لمناقشة ما ورد من بيانات الوزراء أمام المجلس والمحالة الى اللجنة فيما يخص قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتعقيب وزارة التجارة والصناعة عليها، بحضور الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات.

وتناقش اللجنة في اجتماعها، أيضًا، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (17) لسنة 2021 بشأن الموافقة على تعديل البروتوكول التنفيذي الموقع في القاهرة بتاريخ 14 يونيو 2001 بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا الذي عُدل بتاريخ 10 مايو 2012 وعُدل مرة أخري من خلال مذكرات شفهية متبادلة في 2015 بشأن خط الائتمان الإيطالي مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر" الصندوق الاجتماعي للتنمية سابقا" لتمويل المشروعات الصغيرة، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وممثل البنك المركزي.

ومن المُقرر أن تستكمل اللجان النوعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، اجتماعاتها لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والملفات الهامة علي طاولة اجتماعات اللجان طبقًا لجدول أعمالها.

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