Advertisements

"عانس السينما".. تعرف على لقب زينات صدقي بهذا الاسم فى ذكرى رحيلها

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 01:20 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements

تحل اليوم ذكري رحيل الفنانة زينات صدقي، التى استطاعت أن تخلد اسمها بأعمالها الفنية المميزة، وقد اشتهرت بالأدوار الكوميدية، وقدمت العديد من الأعمال سواء السينما أو المسرح.

تُعد زينات صدقي، أشهر من قدمت دور الفتاة العانس والتي ترغب في الزواج بأي طريقة، وجسدت هذه الشخصية في أكثر من عمل فني، أبرزها فيلم "عريس مراتي"، وعبارتها الشهيرة للخاطبة "إيه فايدة الحلاوة الحلوة من غير ما حد يحلي بيها يا أم كامل.. إيه فايدة التفاحة الحلوة من غير ما حد يقطمها يا أم كامل.. إيه فايدة الحلاوة السمسمية من غير ما حد يقرقشها يا أم كامل".

وقيامها بإعلان زواج لنفسها في إحدى الصحف بالفيلم، وإدلاء مواصفاتها للعريس المرتقب "عذراء حسناء هيفاء ولهاء دعجاء سمراء فيحاء.. في العشرين من ربيعها الوردي الزاهر المزدهر.. تملك سيارة وفيلا ودار أزياء.. ملفوفة القوام كغصن اللبان الأخضر الريان تطلب زوجا.. إيه جامعيا؟.. لا لا يا حبيبتي مش ضروري جامعيًا، ثقافيًا، إعداديًا إلزاميا، أهو راجل والسلام.. الإمضاء مراهقة".

أخبار تهمك

بعد إزالة "دش" من أعلى كوبري.. متابعون: "هيتركب تاني".. ومستشار رئيس الوزراء يرد

منذ أقل من ساعة

عاجل.. حريق هائل بأحد الكبارى بصقر قريش في المعادى (صور)

منذ حوالي 7 ساعات

والد فنان شهير يفجر مفاجأة.. "هذا سبب وفاة ابني"

منذ ساعة و 23 دقيقة

حقيقة وجود تقلبات عنيفة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين وتكشف عن تفاصيل حالة الطقس

منذ أقل من ساعتين

مدرب مفاجيء مرشح لقيادة برشلونة

منذ ساعتين

بواسطة شيكابالا.. نجم الزمالك يتوسل للعودة إلى الفريق

منذ نصف ساعة

عاجل.. وفاة إعلامي شهير بالتلفزيون المصري بسبب كورونا

منذ أقل من ساعة

وزير العدل يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن قانون الشهر العقاري

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إصابة 5 مدنيين في سقوط قذيفة أطلقها الحوثيون على السعودية

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ ساعة و نصف

عاجل - إصابة نجم الزمالك في مباراة وادي دجلة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مستقبل وطن يتقدم بشكوى ضد إبراهيم عيسى

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. دعوى مستعجلة أمام القضاء الإداري للطعن على ترشح ضياء رشوان نقيبًا للصحفيين

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يسعي بقوة لحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 7 ساعات

كواليس أزمة ثنائي الزمالك "المتمرد"

منذ ساعة

جوارديولا يؤكد رحيل نجم مانشستر سيتي إلى برشلونة

منذ ساعة و نصف
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:39 م

حقيقة وجود تقلبات عنيفة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين وتكشف عن تفاصيل حالة الطقس

عاجل.. وفاة إعلامي شهير بالتلفزيون المصري بسبب كورونا

12:36 ص

وزير العدل يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن قانون الشهر العقاري

08:58 م

عاجل - إصابة نجم الزمالك في مباراة وادي دجلة

08:11 م

مفاجأة.. نجم الأهلي يطلب الرحيل

11:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات