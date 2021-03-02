"عانس السينما".. تعرف على لقب زينات صدقي بهذا الاسم فى ذكرى رحيلها





تحل اليوم ذكري رحيل الفنانة زينات صدقي، التى استطاعت أن تخلد اسمها بأعمالها الفنية المميزة، وقد اشتهرت بالأدوار الكوميدية، وقدمت العديد من الأعمال سواء السينما أو المسرح.تُعد زينات صدقي، أشهر من قدمت دور الفتاة العانس والتي ترغب في الزواج بأي طريقة، وجسدت هذه الشخصية في أكثر من عمل فني، أبرزها فيلم "عريس مراتي"، وعبارتها الشهيرة للخاطبة "إيه فايدة الحلاوة الحلوة من غير ما حد يحلي بيها يا أم كامل.. إيه فايدة التفاحة الحلوة من غير ما حد يقطمها يا أم كامل.. إيه فايدة الحلاوة السمسمية من غير ما حد يقرقشها يا أم كامل".وقيامها بإعلان زواج لنفسها في إحدى الصحف بالفيلم، وإدلاء مواصفاتها للعريس المرتقب "عذراء حسناء هيفاء ولهاء دعجاء سمراء فيحاء.. في العشرين من ربيعها الوردي الزاهر المزدهر.. تملك سيارة وفيلا ودار أزياء.. ملفوفة القوام كغصن اللبان الأخضر الريان تطلب زوجا.. إيه جامعيا؟.. لا لا يا حبيبتي مش ضروري جامعيًا، ثقافيًا، إعداديًا إلزاميا، أهو راجل والسلام.. الإمضاء مراهقة".