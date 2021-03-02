الشهر العقاري: نتجه لتفعيل منظومة الشباك الواحد في تسجيل العقارات

وجه جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد قراره بتأجيل قانون التسجيل العقاري لمدة عامين، مشيرًا إلى أن هناك اتجاه إلى تفعيل منظومة الشباك الواحد داخل المصلحة.





وقال "ياقوت" في حواره مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "سنسعى لعلاج مشكلات قانون الشهر العقاري، ويجب فك الاشتباك بين رسوم الشهر العقاري وضريبة التصرفات العقارية".





وأضاف: "عدد المسجلين للوحدات قل كثيرا في الفترة الأخيرة، ورسوم نقابة المحامين 1% كان ينطبق فقط على البيع الرضائي وليس صحة النفاذ".





وتابع: "سيتم عمل حوار مجتمعي، وسيقوم وزير العدل بدعوة كل القيادات والمختصين لوضع تعديلات على قانون الشهر العقاري، وبدأنا عقد دورات تدريبية للعاملين بالمصلحة".





واستطرد: "أهمية التسجيل العقاري تتمثل في رقع قيمة الوحدة السكنية في السوق وسهولة تداولها وتقليل النزاع بين الأفراد في المجتمع وتحديد الثروة العقارية في مصر".



