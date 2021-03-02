Advertisements

الشهر العقاري: نتجه لتفعيل منظومة الشباك الواحد في تسجيل العقارات

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 02:34 ص
جمال ياقوت
جمال ياقوت
شيماء حسن
Advertisements
وجه جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد قراره بتأجيل قانون التسجيل العقاري لمدة عامين، مشيرًا إلى أن هناك اتجاه إلى تفعيل منظومة الشباك الواحد داخل المصلحة.

وقال "ياقوت" في حواره مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "سنسعى لعلاج مشكلات قانون الشهر العقاري، ويجب فك الاشتباك بين رسوم الشهر العقاري وضريبة التصرفات العقارية".

وأضاف: "عدد المسجلين للوحدات قل كثيرا في الفترة الأخيرة، ورسوم نقابة المحامين 1% كان ينطبق فقط على البيع الرضائي وليس صحة النفاذ".

وتابع: "سيتم عمل حوار مجتمعي، وسيقوم وزير العدل بدعوة كل القيادات والمختصين لوضع تعديلات على قانون الشهر العقاري، وبدأنا عقد دورات تدريبية للعاملين بالمصلحة".

واستطرد: "أهمية التسجيل العقاري تتمثل في رقع قيمة الوحدة السكنية في السوق وسهولة تداولها وتقليل النزاع بين الأفراد في المجتمع وتحديد الثروة العقارية في مصر".

وأشار إلى أن نسبة تسجيل الوحدات في مصر لا تتعدى الـ10% وذلك لا يمكن حصر العقارات في مصر دون تسجيلها، مستطردًا "يوجد كم من التصرفات التي تتم بين الأفراد بعيدًا عن أعين الدولة تحت مسمى الاقتصاد الخفي الذي يتم بعيدًا عن الدولة".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لين جمال ياقوت تعديلات الشهر العقاري تسجيل الوحدات

أخبار تهمك

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 12 ساعة

حقيقة وجود تقلبات عنيفة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين وتكشف عن تفاصيل حالة الطقس

منذ حوالي 3 ساعات

بواسطة شيكابالا.. نجم الزمالك يتوسل للعودة إلى الفريق

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. دعوى مستعجلة أمام القضاء الإداري للطعن على ترشح ضياء رشوان نقيبًا للصحفيين

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. حريق هائل بأحد الكبارى بصقر قريش في المعادى (صور)

منذ حوالي 8 ساعات

وزير العدل يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن قانون الشهر العقاري

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وفاة إعلامي شهير بالتلفزيون المصري بسبب كورونا

منذ ساعتين و 22 دقيقة

ميدو: عبدالحميد بسيوني أخطأ وموسيماني ذكي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. مستقبل وطن يتقدم بشكوى ضد إبراهيم عيسى

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 3 ساعات

مدرب مفاجيء مرشح لقيادة برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

سعره 34 مليون جنيه.. تعرف على أغلى دواء في العالم (فيديو)

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. إسرائيل تحذر بايدن من العودة للاتفاق النووي مع إيران

منذ أقل من ساعة

رضا عبد العال يفتح النار على الزمالك

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يسعي بقوة لحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - إصابة نجم الزمالك في مباراة وادي دجلة

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

رئيس الشهر العقاري: التسجيل في الفترة الحالية فرصة

الشهر العقاري: ملكية العقار لا تنتقل إلا بالتسجيل.. ولا يعتد بالتصرفات غير المسجلة

جمال ياقوت: تسجيل الوحدات بالشهر العقاري اختياري (فيديو)

رئيس الشهر العقاري يوضح حقيقة معاقبة الممتنعين عن تسجيل الواحدت

ياقوت: يمكن عدم اللجوء إلى التسجيل إلا عند بيع الوحدة وإلزام المشتري بها

الحكومة: ضريبة الـ1% للمحامين غير مستحقة عند تسجيل الشقة عن طريق القضاء (فيديو)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:39 م

حقيقة وجود تقلبات عنيفة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين وتكشف عن تفاصيل حالة الطقس

وزير العدل يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن قانون الشهر العقاري

08:58 م

عاجل - إصابة نجم الزمالك في مباراة وادي دجلة

08:11 م

عاجل.. وفاة إعلامي شهير بالتلفزيون المصري بسبب كورونا

12:36 ص

مفاجأة.. نجم الأهلي يطلب الرحيل

11:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات