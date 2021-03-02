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شادي محمد يدافع عن لاعب الزمالك: " لابد من دعمه وعدم ذبحه"

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 12:44 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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انتهت مباراة الزمالك ووادي دجلة ضمن مباريات الجولة ال 14 من بطولة الدوري المصري الممتاز بالتعادل السلبي بدون أهداف فى لقاء أقيم على ملعب السلام.

وقال شادي محمد نجم النادي الأهلي السابق أن هناك عدة أمور أثبتت ضعف شخصية البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي الزمالك .

وأضاف شادي في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : هناك علامات استفهام على استبعاد محمد ابو جبل حارس مرمى الزمالك ، فاللاعب يقدم آداءً جيداً منذ الموسم الماضي وكان أحد أسباب تتويج الزمالك بالعديد من البطولات ، فكان لا بد من دعمه وعدم ذبحه لمجرد خطأ في مباراة الاسماعيلي بالدوري العام .

وأضاف: " لابد من تحديد أسماء منفذي ركلات الجزاء ، فعبد الله جمعة ليس المتخصص الأول في تنفيذها ، بالإضافة إلى استمرار استبعاد حازم إمام من المشاركة في المباريات".

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