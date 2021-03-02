دراسة لـ"التعبئة والإحصاء": الموجة الثانية من كورونا أسرع وأشرس

لا شك أن احتواء أزمة كورونا وتخفيف حدتها علي رأس أولويات الحكومة المصرية فعملت كل أجهزتها متكاملة لتحقيق هذا الهدف معتمدة علي البيانات والتقارير اليومية التي تصدرها وزارة الصحة الرسمية لرصد الوضع الراهن للإصابات والوفيات والتعافي من الفيروس المستجد بهدف تقييم الوضع أول بأول ومن ثم تحديد الإجراءات الاحترازية اللازمة للسيطرة علي الفيروس.





وحصلت جريدة الفجر على دراسة استكشافية من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء للموجة الثانية من فيروس كورونا حتي 29 ديسمبر2020 لدراسة مدي انتشاره وخطورته من حيث التطور الزمني للغصابات والوفيات في المحافظات ومقارنة وضع الفيروس حاليًا في مصر مع دول العالم.





الموجة الثانية أسرع وأشرس وأشارت نتائج الدراسة إلي ان الموجة الثانية من الفيروس أسرع وأشرس من الموجة الأولي حيث استغرق عدد الإصابات اليومي منذ اعلان الموجة الثانية 31 يوم فقط ليتخطي حاجز الألف إصابة مقارنة ب85 يومًا في الموجة الأولي، كما تم دراسة شدة الموجة الثانية من خلال متوسط الإصابات اليومي والذي بلغ 587 إصابة يوميًا منذ بداية الموجة الثانية في حين أن متوسط الإصابة اليومي في الموجة الأولي بلغ 429 إصابة يومية.



وتوصلت الدراسة إلي أن النوع ليس له تأثير علي الإصابة بفيروس كورونا في مصر حيث تقاربت اعداد الإصابات لكل من الذكور والإناث في معظم الأسابيع بينما كان الأثر واضحًا علي اعداد الوفيات وتطورها لكل من الذكور والإناث وقد يرجع ذلك إلي الاختلاف في التركيب البيلوجي للذكور عن الإناث والتي قد تكون مهمة في الاستجابة للعدوي ما يؤدي إلي زيادة خطر التعرض للوفاة.



وأوضحت أن هناك ارتباط وثيق بين احتمال الوفاة بسبب الفيروس والتقدم في العمر فقد بلغ نسبة الوفيات بين مرضي فيروس كورونا في الفئة العمرية 46 سنة فأكثر إلي 91.5% من إجمالي الوفيات، وبالتطرق للإصابات والوفيات علي مستوي محافظات الجمهورية فعلي الرغم من توجد أكبر عدد من الإصابات في محافظة القاهرة وأعلي عدد وفيات في محافظة الاسكندرية إلا أن محافظة مطروح احتلت الترتيب الاولي من حيث معدل الإصابة لكل مليوم من السكان علي مستوي الجمهورية وقد احتلت محافظة بورسعيد اعلي معدل وفيات لكل مليون وقد اختلف معدل الاصابات لكل مليوم من محافظة لأخري مما يشير لوجود أثر للموقع الجغرافي علي معدل الإصابات والوفيات لكل مليون.



وتطرقت الدراسة لمعدل الوفيات وكانت محافظة شمال سيناء هي أعلي المحافظات في معدل الوفيات بالنسبة للإصابات والأجانب، فقد ظهر أكبر عدد من الإصابات والوفيات في محافظات أسوان والقاهرة والأسكندرية، كما اتضح أن معدل انتشار بين المصريين بفيروس كورونا في الموجة الثانية أسرع من معدل الانتشار في الموجة الاولي بالرغم من أن اعلي معدل نمو اسبوعي للإصابات تم تسجيلة في الأسبوع الأولي، كما أن الاتجاه العام لمعدل النمو الأسبوعي لإصابات المصرين بالموجة الاولي شهد بعض التذبذب، بينما اخذ اتجاه عام بالزيادة بداية من الموجة الثانية.



وأخيرًا تطرقت الدراسة إلي مقارنة الإصابات والوفيات بين مصر ودول العالم وكذلك دول افريقيا والدول العربية بغرض معرفة وضع مصر الراهن بين تلك الدول وترتيبها في عدد من المؤشرات حيث تقع مصر في المرتبة الرابعة والستين علي مستوي العالم في عدد الإصابات والمرتبة الرابعة والثلاثون في عدد الوفيات بالفيروس، والثالثة علي دول افريقيا والثانية عشر بالنسبة للدول العربية في عدد الإصابات، بينما في المرتبة الثانية في عدد الوفيات مستوي الدول العربية وافريقيا وبمقارنة بترتيب مصر ودول العالم في الإصابات والوفيات لوحظ تحسن ترتيب في مؤشرات ترتيب مصر في الوفيات والإصابات بين دول العالم.